Kadınlar neden daha uzun yaşar?

Bugün sizinle ilginç bir konuyu paylaşmak istiyorum: Kadınlar neden erkeklerden uzun yaşar? Yeni bir çalışmanın çarpıcı sonuçları konunun gündeme gelmesine sebep oldu. ABD'li erkeklerde ortalama yaşam süresi 73,5 yıl iken kadınlarda 79,3 olarak hesaplandı. Peki bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bunun nedenlerinden biri, X kromozomunun rolü olabilir. X kromozomunda bulunan genler, bağışıklık sistemini etkileyebilmektedir.

HASARI AZALTIYOR

Erkekler X kromozomundan bir tane taşır, kadınlar çift X kromozomu taşır. Östrojen, kadınlarda daha fazla bulunan bir cinsiyet hormonudur. Östrojen, hücresel hasarı azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Uzun yaşam her şeyden önce yaşam tarzıyla ilişkili olmuştur. Erkeklerin daha ağır işlerde çalışması, zararlı alışkanlıklara daha meyilli olmaları maalesef ömürlerinin daha kısa olmasının diğer sebebidir. Peki ya beslenme uzun ömrün sırrı mı? Kesinlikle. Sağlıklı bir diyet, kronik hastalıkları önleme potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak, sağlıklı yaşam ve düzenli kontrol sağlıklı yaşamın anahtarıdır.