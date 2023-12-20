Anjiyografi cihazları Muğla’ya geldi

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, yaptıkları yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'dan Fethiye ve Bodrum Devlet Hastaneleri için anjiyografi cihazı talep ettiklerini, kendisinin de ilk alımlarda, Fethiye ve Bodrum'a anjiyografi cihazı verileceğini müjdelediğini hatırlattı. Fethiye ve Bodrum Devlet Hastanelerine cihazların teslim edildiğine vurgu yapılan açıklamada, cihazların kurulum işlemlerinin ardından en kısa sürede hizmete sunulacağı bildirildi.

DONANIMLI HİZMET

Yapılan açıklamada, seçim sürecinde Muğlalılara verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Hemşerilerimiz bize inanmaya ve güvenmeye devam etsin. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek. Hemşerilerimizin en modern cihazlarla ve donanımlı sağlık kuruluşlarında hizmet alması için çalışıyoruz."

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDULAR

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, açıklamada, "Muğlamıza destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya tüm hemşerilerimiz adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.