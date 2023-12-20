İzmir Şehir Hastanesi nakil hastalarına umut olacak

İzmir Şehir Hastanesi, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRK��K) ile iş birliği sürecini kısa sürede tamamlayarak zamana karşı yarış içinde olan kök hücre nakli bekleyen hastalara umut olacak. Yaklaşık 2 ay önce açılan İzmir Şehir Hastanesi'nde kurulan Terapötik Aferez Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermekte olan TÜRKÖK tarafından ruhsatlandırıldı. Ulusal ve uluslararası arenada kök hücre tedarik zincirinin bir parçası olarak hastaların şifa bulmasına yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir; ülkemizin öz kaynaklarının korunmasına hatta yurt dışına kök hücre göndererek ülkemize gelir sağlanmasına katkıda bulunduklarını ifade etti.