Manisa’da ağız ve diş sağlığı eğitimi

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki ilkokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Sevda Aran tarafından verilen ağız ve diş sağlığı eğitiminde öğrencilere, dişlerin bakımı ve fırçalama işlemleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde dişlerin her gün en az 2 kere fırçalanması gerektiğini vurgulayan Aran, dişlerin sert maddelerle çok fazla kurcalanmaması gerektiğini söyledi. Aran, eğitimin sonunda ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.