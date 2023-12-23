İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önemli

10 yılı aşkın süredir iş dünyasında faaliyet gösteren Egeli OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi birikimlerini çözüm ortaklarıyla paylaşarak hizmet sunmaya devam ediyor. Egeli OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, inşaat sektöründe iş kazalarını önleme çabalarının, herkesin sorumluluğunda olan bir konu olduğunu belirterek inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

BİRÇOK PROJEDE YER ALDIK

İş sağlığı ve güvenliğinde inşaat sektörüne değinen Ferhat Dokumacı; "Egeli OSGB olarak bugüne kadar Ege Bölgesi'nde yapımı gerçekleştirilen tünel, otoyol ve gökdelen gibi büyük inşaat projelerinde, bölgenin en büyük madenlerinde ve iş dünyasına liderlik yapan birçok fabrikada çözüm ortağı olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularında ve çalışanların sağlık tetkiki ve raporları konusunda sorumluluk üstlenerek görev aldık. 82 A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 34 iş yeri hekimi, 36 hemşire ve yardımcı personel olmak üzere 150'nin üzerinde personelle hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

ÇALIŞANLARA EĞİTİM

Her yıl, inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları hem çalışanlar hem de sektör açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirten Ferhat Dokumacı, "Bu kazalar sadece iş gücü kaybına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda maliyetlerin artmasına, projelerin gecikmesine ve en önemlisi insan hayatının kaybedilmesine yol açabilir. İnşaat sektörü, iş sağlığı ve güvenliği açısından özellikle dikkat gerektiren bir alandır. Bu alanda personel yetiştirmek ve eğitmek, çalışanların güvenliğini sağlamak için temel bir öneme sahiptir. Bu konuda Egeli OSGB olarak bazı çalışmalar yapmaktayız. Bu anlamda inşaat sektöründe çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli eğitimlere tabi tutmaktayız. Ayrıca teorik bilginin yanı sıra, gerçekçi simülasyonlar, acil durum tatbikatları ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ek olarak pratik uygulamalar düzenliyoruz. Öte yandan inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sürekli gözden geçirerek iyileştirilmeler yapmaktayız. Bu adımlar, inşaat sektöründe çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını destekler ve verimliliği arttırır" diye konuştu.

KAZALARI ÖNLENEBİLİR

İş sağlığı ve güvenliğinde inşaat sektörüne değinen Ferhat Dokumacı, "İnşaat sektöründe iş kazalarını önleme çabaları, herkesin sorumluluğunda olan bir konudur. Eğitim, teknoloji, düzenli denetimler ve işbirliği ile birlikte alınacak tedbirler, bu sektörde çalışanların güvenliğini artırabilir ve iş kazalarını minimize etmede önemli bir rol oynayabilir. Egeli OSGB olarak her kazanın önlenebilir olduğunu ve herkesin güvenli bir iş ortamına sahip olma hakkı olduğu gerçeğiyle hareket etmek ve ettirmek temel ilkelerimizdendir" şeklinde konuştu.

SEKTÖRDE İSTİHDAM

Hem iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmeyi hem de çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak istihdamı desteklediklerini belirten Ferhat Dokumacı, "Çalışma ortamlarında güvenli bir atmosfer sağlayarak çalışanların sağlığını korurken aynı zamanda istihdamı destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlıyoruz" dedi.

BAŞARININ SIRRI

"Egeli OSGB'de çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek standartlar belirlemek, sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli başarımızın temelini oluşturmaktadır" diyen Ferhat Dokumacı, "Yalnızca kurallar koymak yeterli değildir, bu kuralların neden ve nasıl işlediği çalışanlara açıklanmalıdır, takip edilmelidir. Bu takibi yaparken, teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri iş yerine entegre etmek de hayati önem taşır. İş güvenliği ekipmanlarından, otomasyona kadar pek çok alanda teknolojinin sağladığı imkanlar, iş yerlerini daha güvenli hale getirebilir. Kısacası, iş sağlığı ve güvenliğinde yasal zorunluluk dışında, hizmetlerimizde teknolojinin de yardımı ile daha verimli, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir iş ortamı oluşturmaktayız. Bu da hem çalışanlarımızın hem de şirketlerin uzun vadeli başarısının sürdürülebilirliğini için kritik bir faktördür" ifadelerinde bulundu.