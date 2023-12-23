Sarı nokta tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir

Özel Alfa Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sami Toyran özellikle ileri yaşlarda daha sık görülen yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun (sarı nokta hastalığı) tedavi edilmezse görme kaybına neden olabileceğini belirterek sarı nokta hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun gözün retinasının merkezindeki makula adlı bölgenin yaşlanmaya bağlı olarak bozulması sonucu ortaya çıkan bir göz hastalığı olarak tanımladığını belirten Op. Dr. Sami Toyran, "Maküla dejenerasyonunun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bazı risk faktörleri vardır. Bunlar arasında yaş, genetik faktörler, sigara, güneşe maruz kalma, beslenme ve cinsiyet sayılabilir. Maküla dejenerasyonunun erken tanısı ve tedavisi, görme kaybını önlemek veya yavaşlatmak için önemlidir. Tedavi seçenekleri, hastalığın tipine ve evresine bağlıdır" dedi.

YAŞLA BİRLİKTE ARTAR

Maküla dejenerasyonunun görülme oranını yaş ile arttığı için yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olarak adlandırıldığını söyleyen Op. Dr. Sami Toyran, "Maküla dejenerasyonu 50 yaş üstü yetişkinlerde sık görülen bir rahatsızlıktır. 65 yaşın altında yüzde 2, 65-75 yaş arasında yüzde 10, 75 yaşın üzerinde yüzde 30 oranında görülür. Gelişmiş ülkelerde, 65 yaş üstü bireylerde en yaygın körlük sebebidir. Hastalığın görülme riski, özellikle 55 yaş sonrasında alınan her yaşla biraz daha yükselir" diye konuştu.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MAKÜLA dejenerasyonunun genellikle yavaş ve ağrısız bir görme kaybına neden olduğunu kaydeden Op. Dr. Sami Toyran ancak nadir durumlarda, görme kaybının aniden de oluşabileceğini söyledi. Op. Dr. Sami Toyran hastalığın kuru ve ıslak olmak üzere iki çeşidi bulunduğunu belirterek tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

KURU tip: Makula dejenerasyonu için özel bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak, antioksidan vitaminler, lutein ve zeaksantin gibi pigment takviyeleri almak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Ayrıca, sağlıklı bir diyetle beslenmek, egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak ve gözleri güneşten korumak da önemlidir.

ISLAK tip: Makulada anormal kan damarlarının büyümesi ve sızıntı yapması ile tanımlanır. Bu sızıntı, makuladaki hücrelere zarar verir ve görme alanında kör noktalar oluşturur. Islak tip, daha az yaygın olmasına rağmen, daha ciddi ve hızlı görme kaybına neden olur. Islak tip makula dejenerasyonu için, göz içine ilaç enjeksiyonu, lazer tedavisi veya fotodinamik tedavi gibi yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemler, anormal kan damarlarının büyümesini ve sızıntısını durdurmak veya azaltmak için kullanılır.