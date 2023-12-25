Suyun içine bir kaşık ekleyin! Bakın ne işe yarıyor...

Omega-3 Yağ Asitleri: Chia tohumları, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekler, kalp sağlığını iyileştirir ve iltihaplanmayı azaltabilir.

Chia tohumlarının lif ve omega-3 bakımından yüksek olduğu göz önüne alındığında, onları tüketmek kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.

Birkaç insan çalışması, chia tohumu takviyelerinin, kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan hipertansiyon veya yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını önemli ölçüde azalttığını buldu.

Kiloyu Kontrol Etme: Chia tohumları, su emip şişer ve tokluk hissi sağlar. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve gereksiz atıştırmaları önleyebilir.