Hapı yutmayın

Son günlerde özellikle sosyal medya denilen "sözde medya" mecralarında "Zayıflama haplarıyla yemeden kilo verebilirsiniz" reklamları sıkça karşımıza çıkıyor. Hem de garantili diye de slogan atmışlar. Siz siz olun bu tür hapları doktorunuza danışmadan kullanmayın. Sözde bilim adamları "Daha az yiyerek bu hapları kullandığınızda midede şişkinlik yaratıyor. Bu şişkinlikte kişilerin az yeme iç güdüsünü ortaya çıkıyor" diye söylemde bulunuyorlar. Yine bir başka hap ise titreşimli hap.

ABD`nin saygın üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstütüsü'nden araştırmacılar tokluk hissi yaratan titreşimli hap geliştirmiş. Bu hap henüz insanlarda denenmemiş.

Bu hapı kullanan ve zayıflayan birileri de yok.

Şimdilik domuzlarda bu deney yapılmış. Yapılan bu deneyde domuzlarda belli oranda gıda tüketimi azaldığı görülmüş.

Peki böyle bir hap insanlarda ne gibi etki yaratır? Bu konuda bilimsel araştırma bulunmuyor.

Öyleyse bu tür zayıflama hapı veya zayıflama iğnesi gibi tanıtımlara asla inanmayın.

Her insanın bir vücut endeksi ve mide yapısı var. İnsanların kendi doktoruna danışmadan bir takım tetkik ve tahliller yaptırmadan ne bir hap kullanması,ne de bir işlem yaptırması doğru değil. Bu sağlığınız açısından son derece önemli.

ÜNİVERSİTE GELİYOR

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, 1988 yılında başladığı ticari hayatına 1998'de İzmir'in ilk özel hastanelerinden birisi olan Batı Anadolu Central Hospital ile devam etti. Sonrasında ise Central Medikal'i hayata geçirdi. Eğitim sisteminde köklü bir değişiklik olmasının ardından rotayı eğitime çevirdiklerini kaydeden Op.

Dr. Özer Gürbüz, "Mesleki ve teknik liselerin öneminin arttığı bir dönem de üniversite projemizin öncesinde eğitim zincirini tamamlamak için anaokulundan üniversiteye kadar olan kısmını geçen yıl itibariyle tam teşekküllü olarak tamamladık.

Bu eğitim zincirinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi, bilim ve teknik liseleri dediğimiz liselerle beraber 24 farklı bölümde mesleki eğitim veren lisemiz mevcut. Mesleki eğitim alanında Türkiye'nin en büyük özel kuruluşlarından birisiyiz. Amacımız Türkiye'nin geleceğine ara eleman yetiştirmek ve onların daha sonra üniversiteye giderek eğitimlerin tamamlanmasını sağlamak" diye konuştu. Batı Anadolu Üniversitesi'nde sona gelindiğini belirten Op. Dr.

Gürbüz, " Üniversitemizin de faaliyete geçmesinin ardından anaokulundan üniversiteye kesintisiz eğitimi tamamlamış olacağız. İnanıyorum ki yakın bir zamanda üniversitemizin açıldığı müjdesini halkımıza vereceğiz" dedi.

ÜRETEN OKULLAR

Üreten okullar projesi ile Türkiye'nin geleceğine ve üretimine katkı sağlanacağını belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, "Başta biyomedikal malzeme üretimi olmak üzere, elektrikli otomobil, havacılık, savunma, sanayi, gıda, tarım, hayvancılık, elektrik, elektronik, bilişim gibi alanlarda eğitimli ara elemanları yetiştirmekle kalmıyoruz. Bu eğitilen gençlerin aynı okul içerisinde üretime yönelmesine yani bir büyük kampüsten çok daha büyük üretim tesislerinin doğduğu bir döneme geçmek için çalışıyoruz. Üretim kapasitemizi geliştirmek ve bu okulların hepsinin ayrı ayrı birer fabrika gibi çalıştığına şahit olacağız" diye konuştu.