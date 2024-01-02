Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas ameliyatı

İzmir'de 25 yıl önce kalp nakli yapılan Recep Topçu'ya (45), 1 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle stent takıldı. Stentin tıkanmasının ardından 3 ay önce de koroner baypas ameliyatı yapılan Topçu, nakil kalbine koroner baypas yapılan Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı hastalardan biri oldu. Aradan 25 yıl geçse de vücudun organ reddinde bulunabildiği belirtilen Topçu, "İlk dönemlerde nakil olduğum için biraz çekimserdim. Ama sonra hiçbir aktiviteden eksik kalmadım. Spor da yaptım, denize de girdim, bağda, bahçede çalıştım. Yaşam mücadelem devam edecek" diye konuştu.

"DONÖR BULMAK ZORDU"

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto ise Recep Topçu'nun, kendisinin dördüncü kalp nakli hastası olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Oto, "Hastamız şanslıydı. Çünkü o yıllarda donör bulmak zordu. Bir yıl önce Rize'de kalbi durmuş. Nakledilen kalbin ön yüzündeki damarda yüzde 90'lık bir tıkanıklık olmuş. Orada yapılan anjiyosunda bir koroner damarın tıkalı olduğu görülüyor, ona stent takılıyor. Daha sonra şikayetleri tekrarlayınca İzmir'e geldi ve tekrar anjiyo yaptık. Takılan stent tıkanmıştı" dedi. Recep Topçu'nun durumunu geç dönem organ reddi olarak tanımladıklarını ifade eden Prof. Dr. Öztekin Oto, hastanın öyküsünün bilimsel yayın olarak da kıymetli olduğunu belirtti.