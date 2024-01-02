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Haberler Sağlık Özel Sağlık’tan farkındalık eğitimi

Özel Sağlık’tan farkındalık eğitimi

HABER MERKEZİ
Özel Sağlık’tan farkındalık eğitimi

İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nin düzenlediği bilgilendirme seminerine konuk olan Kadın Hastalıkları ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doçent Dr. Hakan Yetimalar, 'Sağlıklı Kadın Mutlu Kadın' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yürekten Dokunuşlar Derneği (YÜDOP) üyelerinin de katılım sağladığı seminerde Doç. Dr. Hakan Yetimalar, kadın hastalıkları ve kanserlerinin tanı ve tedavi süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

"HİÇ VAKİT KAYBETMEYİN"

Bir kadının jinekolojik açıdan herhangi bir sıkıntısı varsa aynı gün vakit kaybetmeden uzman hekime görünmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yetimalar, erken tedavinin birçok hastalıkta olduğu gibi kadın hastalıklarında da hayat kurtardığını söyledi. Doç. Dr. Yetimalar, "Eğer akıntı, siğil ve benzeri bir şikayetiniz oluştuysa vakit kaybetmeden uzman hekime görünün. Yılda bir jinekolojik muayene, hastalıkların oluşmadan tedavi edilebilmesi için çok önemlidir" diye konuştu.

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