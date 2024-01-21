Diyetisyen gözüyle ara tatil önerileri

Sevgili anneler, babalar... Ara tatil geldi ve çocuklarınızın enerjisi dorukta! Ancak bu dönemde sağlıklı beslenmeye özen göstermek, beraber yapacağınız minik aktiviteler çocuklarınızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimine olumlu katkılarda bulunabilir. Sizlere tatili verimli ve keyifli geçirmeniz için uygulaması kolay 4 önerim olacak.

1) DENGELİ KAHVALTI, RENKLİ TABAKLAR

Çocuğunuz günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlıyor mu? Yeterli protein, karbonhidrat ve yağ içeren bir kahvaltı, çocukların gün boyunca enerjik ve dikkatlerinin yerinde olmasını sağlar. Buna rağmen yapılan gözlemlerde okul çağındaki çocukların yüzde 13'ü, 12 ila 19 yaş arası ergenlerin ise yüzde 27'sinden fazlası kahvaltıyı atlamaktadır. Nutrients dergisindeki çalışmalar, kahvaltı yapmayan çocuk ve ergenlerin aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun nedeninin kahvaltıyı atlayan çocukların, çoğunlukla günün ilerleyen saatlerinde sağlıksız yiyecekler yeme eğiliminde olmasıdır. Kahvaltı öğününü atlayan çocuğunuza kahvaltıyı sevdirmek için en büyük avantajınız sunumuzu güçlendirmektir. Hazırlayacağınız eğlenceli, sağlıklı ve renkli tabak sunumlarıyla kahvaltı motivasyonunu yükseltebilirsiniz. Çünkü görsellik çocuklar için önemlidir. Sevdikleri besinlerle hazırlanmış güzel bir sunuma çocuklar hayır demeyecektir.

2) SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Günümüzde çocukları sağlıksız alternatiflere yönlendiren çok fazla uyaran var. Kantinler, market rafları, arkadaşlarla beraber AVM ziyaretleri çocukların sağlıksız atıştırmalıkları tercih etmelerine neden olabiliyor. Fakat bu paketli ürünlerin içerisindeki katkı maddelerinin zararları hakkında çok az şey biliyoruz. Obeziteye yol açmalarının yanı sıra bazen erken ergenliğe sebep olabilen hormon bozucular bazen de dikkat eksikliğine sebep olabilecek yapay renklendiriciler içerebiliyorlar. Çocukları çok sevdikleri ve tüm arkadaşlarının tükettiği besinlerden uzak tutmak zor fakat evde sağlıklı alternatiflerini hazırlayıp onları bundan mahrum bırakmamak mümkün. Şimdi size çocukların çok sevdiği renkli jelibonların evde hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir alternatifini paylaşacağım. Sağlıklı Jelibon Tarifi: İhtiyacınız olanlar; ayva, kabuk tarçın, karanfil, elma suyu konsantresi ve jelibon kalıbı! Yapılışı: 1 orta boy ayva, ayvanın çekirdekleri, kabuk tarçın, karanfil ve 1 çay bardağı elma suyu konsantresini 1 çay bardağı su ile ocakta 15-20 dakika güzelce kaynatın. Ardından karışımdan tarçın, ayva çekirdekleri ve karanfilleri çıkartıp blender edin ve jelibon kalıplarına doldurun. 1 gün kalıpta buzdolabında beklettikten sonra çocuklarınızla beraber afiyetle yiyebilirsiniz.

3) AİLECE MUTFAK ZAMANI

Araştırmalar ailesiyle beraber yemek yiyen çocukların yemeklerden daha fazla keyif aldığını gösteriyor! Çocuklarla hem yemekleri beraber hazırlayıp hem de sofraya beraber oturmanız birçok yönden faydalı olacaktır. Yemek hazırlama sürecinde farklı besinlerin nasıl kullanılacağını, hangi besinlerin sağlıklı olduğunu öğrenebilirler. Aynı zamanda sebze doğrama, karıştırma, ölçümler yapma gibi aktiviteler, çocukların motor becerilerini ve el-göz koordinasyonlarını güçlendirebilir. Farklı malzemeleri birleştirme, yeni tarifler deneme veya yemek sunumuyla ilgili fikirler geliştirme gibi aktiviteler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartır. Yemek hazırlığı ve temizlik gibi görevlerde yer almak, çocuklara kendi sorumluluklarını öğretir. Özetle mutfakta beraber çalışmanız ve beraber yemeniz çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine olumlu bir katkıda bulunmaktadır.

4) SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA

Sürdürülebilir beslenme, hem insan sağlığını koruyan hem de çevre ile kaynakları etkili bir şekilde yöneten bir beslenme anlayışıdır. Maalesef günümüzde insanlık olarak ekosistemlerin yenileyebileceğinden yüzde 75 daha fazla doğal kaynak kullanıyor ve "1.75 Dünyamız" varmış gibi tüketiyoruz. Bunun bir nebze olsun önüne geçebilmek için genç nesli bilinçlendirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ara tatilde çocuğunuzla bol bol beraber doğal kaynakları koruma ve gıda israfını azaltmayı konuşabilirsiniz. Çocuğunuza mevsim meyve sebzelerini öğretip beraber mevsiminde manav alışverişi yapabilir, alışverişe çıkmadan mutlaka liste oluşturmayı ve evde bozulmaya yakın ürünlerden beraber tarifler üretmeyi öğretebilirsiniz. Unutmayın, çocuklarınızın sağlıklı alışkanlıklar kazanmaları için sizin rehberliğiniz büyük önem taşır. Bu ara tatilde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla çocuklarınızın mutluluğuna ve sağlığına katkıda bulunabilirsiniz. Bol bol oyunlar oynamayı ve dinlenmeyi de unutmayın. Sağlıklı ve keyifli tatiller dilerim!