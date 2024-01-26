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Haberler Sağlık Zayıflamak isteyenlerin dikkatine! Adeta müshil etkisi yapıyor...

Zayıflamak isteyenlerin dikkatine! Adeta müshil etkisi yapıyor...

Ülkemizde sevilerek tüketilen bir kış içeceği olarak damaklara kazınan, darı irmiği, su ve şekerden üretilen boza, kalorisi yüksek olarak bilinse de tam bir müshil etkisi göstermekte. Zayıflamak isteyenler mutlaka bozayı denemeli! İşte bozanın bilinmeyen diğer faydaları...

HABER MERKEZİ
Zayıflamak isteyenlerin dikkatine! Adeta müshil etkisi yapıyor...

Şifa kaynağı olan bu geleneksel Türk içeceğinin içeriğinde bol miktarda demir, niyasin, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan bu vitamin ve minareler sayesinde soğuk kış mevsimlerinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan iyileşmenize yardımcı olmaktadır. Bu şifalı içecek hakkında genellikle merak edilen birkaç soru çokça sorulmaktadır. Bunlardan birisi boza ishal yapar mı sorusu olmaktadır. Aşırı tüketimi sonucu midenizi bozabilir ve bunu yanın sıra ishal, gaz ve şişkinlik olabilir.

Diğer sıkça karşılaşılan sorulardan birisi de boza gastrite iyi gelir mi gibi sağlık sorunu olan kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu konu hakkında şunu diyebiliriz ki şifa kaynağı olan bu içecek mide yanmasını önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler ve hazmı kolaylaştırır. Bozanın faydaları ve zararları, kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Nasıl tüketilir, kilo aldırır mı? Cinselliğe faydası... İşte detaylar.

Zayıflamak isteyenlerin dikkatine! Adeta müshil etkisi yapıyor...

BOZANIN FAYDALARI

Şifa deposu olan boza içeceğin faydaları saymakla bitiyor. Bunlardan ilki probiyotik özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde bağırsak sağlığınıza korumaya yardımcı olmaktadır. İşte bozanın önemli faydaları:

Sağlık dostu olan bu içeceğin zihin açıcı özelliği bulunmaktadır.

Enerji verir ve dinç tutar.

Hazmı kolaylaştırır ve sindirime yardımcı olur.

Öksürüğü önler.

Sinirleri dinlendirir.

Emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği bulunmaktadır.

Zayıflamak isteyenlerin dikkatine! Adeta müshil etkisi yapıyor...

BOZA İLE NASIL KİLO VERİLİR?

İnsülin direnci olmayan kişiler boza ile çok kolay zayıflar. Ancak insülin direnci olan kişilerin bozayı zayıflama formülü olarak tüketmemesi lazım. Çünkü boza yüksek oranda şeker barındırır.

Laktik asit fermantasyona uğradığından boza bağırsaklardaki flora seviyesini artırır.

Flora sayısı yüksek olan bağırsakların fonksiyonel işlevselliği daha yüksektir.

Ayrıca mayalanma esnasında vücut için faydalı olan bakterilerin sayısı da artar. Bu bakteriler de vücut içinde ciddi oranda bir koruma kalkanı oluşturur.

Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.

Ancak gün içinde en fazla bir su bardağı ya da bir çay bardağı kadar tüketilmeli. Aşırısı vücuda zarar verebilir.

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