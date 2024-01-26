Zayıflamak isteyenlerin dikkatine! Adeta müshil etkisi yapıyor...

Şifa kaynağı olan bu geleneksel Türk içeceğinin içeriğinde bol miktarda demir, niyasin, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan bu vitamin ve minareler sayesinde soğuk kış mevsimlerinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan iyileşmenize yardımcı olmaktadır. Bu şifalı içecek hakkında genellikle merak edilen birkaç soru çokça sorulmaktadır. Bunlardan birisi boza ishal yapar mı sorusu olmaktadır. Aşırı tüketimi sonucu midenizi bozabilir ve bunu yanın sıra ishal, gaz ve şişkinlik olabilir.

Diğer sıkça karşılaşılan sorulardan birisi de boza gastrite iyi gelir mi gibi sağlık sorunu olan kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu konu hakkında şunu diyebiliriz ki şifa kaynağı olan bu içecek mide yanmasını önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler ve hazmı kolaylaştırır. Bozanın faydaları ve zararları, kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Nasıl tüketilir, kilo aldırır mı? Cinselliğe faydası... İşte detaylar.