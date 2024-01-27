Çağımızın hastalığı: Damarlarımızdaki Ateroskleroz

Periferik damar hastalığı genel olarak ayak damarlarının tıkanıklığı olarak tarif edildiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özalp Karabay, periferik damar hastalığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarları (atardamar) hastalıklarını ifade eder. Sıklıkla karşılaşılan neden ateroskleroz yani damar sertliğidir. Genelde 50 yaş üzerindeki erkeklerin yüzde 5 ile 15'i, 70 yaş üzerindekilerin ise yüzde 20'den fazla oranda periferik damar hastalığı bulunur. Önemli bir özelliği sessiz seyretmesi olup; periferik arter hastalığına sıklıkla koroner damar hastalığı ve şah damar hastalığı eşlik ettiğinden, bu hastalık tablolarına bağlı olarak ciddi sorunlar ve hayati risk taşımakta, kişilerin kaybedilmesine neden olabilmektedir.

YÜZDE 92'SİNDE DARALMA

Ayak damarlarına tıkanıklık nedeniyle ameliyat yapılan olguların sadece yüzde 8'inde kalp damarlarının normal olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, "Geri kalan yüzde 92'sinde ise koroner damarlarında değişik oranlarda damarlarda daralma problemleri bulunmaktadır. Ayak damarı tıkalı hastalar efor sarf edemedikleri için koroner arter hastalığı sinsi bir şekilde ilerler. Efor olmadığı için göğüs ağrısı hissedilmez. Dolayısıyla bu hastalarda koroner arter hastalığı ölümlere varan ciddi sorunlara yol açar. PAH varlığı koroner damarlar, şahdamar ve diğer organ damarları açısından yaygın damar sertliğinin göstergesidir. Bunlardan dolayı ayak damarı tıkalı olan hastalar yüksek riskli kardiyovasküler riskli hasta grubunu oluşturur. Ayak Damar Tıkanıklıkları yaş ilerledikçe ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Erkekler de daha sıklıkla Periferik damar hastalığı genel olarak ayak damarlarının tıkanıklığı olarak tarif edildiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özalp Karabay, periferik damar hastalığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarları (atardamar) hastalıklarını ifade eder. Sıklıkla karşılaşılan neden ateroskleroz yani damar sertliğidir. Genelde 50 yaş üzerindeki erkeklerin yüzde 5 ile 15'i, 70 yaş üzerindekilerin ise yüzde 20'den fazla oranda periferik damar hastalığı bulunur. Önemli bir özelliği sessiz seyretmesi olup; periferik arter hastalığına sıklıkla koroner damar hastalığı ve şah damar hastalığı eşlik ettiğinden, bu hastalık tablolarına bağlı olarak ciddi sorunlar ve hayati risk taşımakta, kişilerin kaybedilmesine neden olabilmektedir.

YÜZDE 92'SİNDE DARALMA

Ayak damarlarına tıkanıklık nedeniyle ameliyat yapılan olguların sadece yüzde 8'inde kalp damarlarının normal olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, "Geri kalan yüzde 92'sinde ise koroner damarlarında değişik oranlarda damarlarda daralma problemleri bulunmaktadır. Ayak damarı tıkalı hastalar efor sarf edemedikleri için koroner arter hastalığı sinsi bir şekilde ilerler. Efor olmadığı için göğüs ağrısı hissedilmez. Dolayısıyla bu hastalarda koroner arter hastalığı ölümlere varan ciddi sorunlara yol açar. PAH varlığı koroner damarlar, şahdamar ve diğer organ damarları açısından yaygın damar sertliğinin göstergesidir. Bunlardan dolayı ayak damarı tıkalı olan hastalar yüksek riskli kardiyovasküler riskli hasta grubunu oluşturur. Ayak Damar Tıkanıklıkları yaş ilerledikçe ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Erkekler de daha sıklıkla görülmekle birlikte özellikle 80 yaşından büyük kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir" dedi.

10 HASTADAN BİRİNDE BELİRTİ

Damar tıkanıklığı olan olguların ancak 10'da birinde klinik olarak ayakta ağrı, yürüme bozukluğu gibi şikâyetlerin oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Karabay, "Bu ileri dönem bulgusu olup geri kalan 9 olguda sinsi bir şekilde hızla ilerlemektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde ayak damar tıkanıklığı tam olarak tanı almamakta olup ayak damarlarındaki ilaç tedavisi bile koroner arter hastalığına göre yarı yarıya tedavisi verilmektedir. Geç kalınmış ayak damar tıkanıklığı hastalığında asıl maliyet hastanın hastaneye yatırılmasıyla oluşmakta ve tüm maliyetin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturmaktadır. Ayak damar tıkanıklığı vücutta özellikle koroner şahdamarları, iç organ damarları gibi hayati organlardaki aterosklerozun (damar sertliği) güçlü belirleyicisidir. Gelişmiş ülkelerde çok iyi tedavi edilmesine rağmen hala tanısı atlanmaktadır. Bu nedenle hastalığın kontrolü ve uygun tedavi için ayak damar tıkanıklığı olanların saptanması önemlidir" dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE HANGİ SORUNLAR İLE KARŞILAŞILIR?

Prof. Dr. Özalp Karabay, tıkalı damarın ilgilendiği organa göre kalp krizi, ayaklarda kangren, felç tablosu gelişebilir. Damar pıhtılaşması ya da tıkanıklığının beyindeki karşılığı ise tek gözde görmenin kaybı, kol ya da bacakta güçsüzlük, uyuşma, konuşma bozukluğu, yürümede dengesizlik, konuşmada bozulma gibi geçici yada kalıcı olabilen durumların ortaya çıkmasıdır. Bacak damar hastalıklarında yaygın şikâyetin yürümek, koşmak, merdiven çıkmakla meydana gelen ve dinlenmekle geçen tipik baldır ağrısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabay, " Zamanla ağrı istirahatte de oluşur, ayak damar tıkanıklığının artmasına bağlı olarak ayakta iyileşmeyen yaralar ve kangren gelişebilir."

DAMARLARIN TAM TIKANIKLIĞI AMELİYATSIZ AÇILABİLİR Mİ?

Ayak atardamarları yüzde 100 tıkalı olan hastalarda cerrahi müdahale (bypass) yapılmadan, ülkemizde uygulanan FDA onaylı teknikle damar açılması sağlanmaktadır. "Bu yöntem tam tıkalı ayak atardamarlarının açılmasını, kan dolaşımının sağlanmasını, ayakta kangren oluşumunu ve ayağın ampute edilmesini büyük ölçüde ortadan kaldırılmasını sağlayan yeni bir teknolojik girişimdir. Kasıkta açılan küçük bir delikten kataterin ilerletilip motorlu sistemi ile tıkanıklığın açıldığını söyleyen Prof. Dr. Karabay, "Hasta ertesi gün taburcu edildiği için hastanede kalış süresi kısalmakla birlikte, işlem sonrası tıkalı ayak damarlarının tam açılması ile hastanın günlük yaşam kalitesi de belirgin olarak artmaktadır. Bu yöntemi diğerlerinden farklı kılan özellik ise; lokal anestezi ile ayaklarındaki atardamarı yüzde 100 tıkalı olan, hiçbir girişim ile açılamayan hastalara uygulanabilmesi ve damarın tam açılarak kan dolaşımının cerrahi gerektirmeden sağlanmasıdır." Periferik damar hastalığı için periferik bypass ve endarterektomi sık uygulanan girişimlerdir.