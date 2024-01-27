Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz HPV tedavisinde bağışıklık sistemini yükseltici takviyelerin kullanıldığını belirterek "Yeni kombinasyonlardan biri olan ve 2023 Mart ayında İtalya'da tanıtılan gıda takviyesi ile aynı etken maddeye sahip olan Hapyvir dünya ile aynı anda Türkiye'de kullanıma sunuldu" diye konuştu.

GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Rahim ağzı kanserinin her yıl dünyada 274 binden fazla kadının ölümüne sebep olduğunu kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Rahim ağzı kanserleri gelişmiş ülkelerde görülen kanserler arasında 2'inci sırayı almıştır. Rahim ağzı kanserinde en büyük risk HPV virüsüdür. Bugün için tespit edilen 100 HPV tipinden en az 30 tanesi rahim ağzını enfekte etmektedir. Virüs hastalık yapma gücüne göre sınıflandırıldığında kanser yapma riski en yüksek tipler 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 91, 39, 68, 73, 82 yüksek riskli, 26, 53, 66 orta riskli olarak kabul edilir" diye konuştu.

"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN"

HPV virüsünün cinsel temasla bulaştığını söyleyen Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Virüs içerisindeki genler, enfekte ettiği hücrenin sürekli çoğalmasına yani kanserleşmesine neden olur. HPV 6 ve 11 ise genellikle genital siğillere neden olur. HPV'den ve rahim ağzı kanserlerinden korunmanın en iyi yolu aşılanmadır. HPV pozitif hastalarda ise negatife dönmek ya da oluşan rahim ağzı hasarını önlemek için tek çare bağışıklığın yükseltilmesidir. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlü olursa HPV virüsünü vücuttan atabilirsiniz." diye konuştu.

YÜZDE 85 TEDAVİ EDİCİ

Bağışıklık sistemini yükseltici birtakım ilaçlar ve takviyelerin halen HPV tedavisinde kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "İtalya'da 2023 Mart ayında yapılan çalışmada dünyaya yeni kombinasyon olarak tanıtılan, iki yıllık süreçte HPV pozitifliği olan ve cervical displazi (Serviks içerisindeki dokuların anormal gelişimi) olan hastalarda 6 aylık tedavi sonunda yüzde 85 tedavi edici özelliği olan kombinasyon dünya ile aynı anda Türkiye'de kullanıma sunuldu. HAPYVİR 6 ay süre ile düzenli kullanıldığında, akdeniz tipi beslenme, iyi bir uyku düzeni ve sigara kullanımını bırakma ile beraber yüzde 90 civarında negatife dönüş sağlamaktadır. Kullanmadan önce mutlaka hekiminize veya eczacınıza danışınız" ifadelerinde bulundu.