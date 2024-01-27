Duymer ile çocuklarda işitme kaybına son

Çocuklarda işitme cihazı seçimi ve uygulamasının, yetişkin gruba kıyasla bazı püf noktaları içerdiğini belirten Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Çocuklar hareketli yapıları ve üstün keşfetme arzuları nedeniyle işitme cihazlarını farklı ortam koşullarında test etmekte, kurcalamakta ve hatta kaybetmektedir. Bu nedenle çocuğunuz için tercih edeceğiniz işitme cihazı muhakkak suya, toza ve darbeye tam dayanıklı yapılmış olmalıdır" dedi.

KULLANICILARDAN TAM NOT

Duymer İşitme Cihazları'nın Türkiye Tek Yetkili Distribütörü olduğu Amerikan menşeili Starkey İşitme Cihazları ile çocuk (pediatrik) işitme cihazı seçiminin artık daha güvenilir bir hal aldığını belirten Av. Salih Baz, "Tüm ürünleri IP 68, yani nano teknolojisi sayesinde suya ve toza dayanıklı olan, yapıldığı materyal aracılığıyla insan sağlığına uygun ve tam dayanıklı olarak üretilen, işitme cihazının düşmesi veya kaybolması durumunda cep telefonu aracılığıyla bulunabilen 5 yıl garantili yeni nesil işitme cihazları kullanıcılarımızdan tam not almaktadır" dedi. Özellikle ileri derece işitme kayıplı çocuk ve yetişkinler için işitme cihazı seçiminin oldukça zorlayıcı olduğunu hatırlatan Av. Salih Baz, "Piyasada ileri derecede işitme kayıplı hastalar için satılan işitme cihazları büyük numaralı pil kullanımı sebebiyle boyut olarak daha büyük, daha ağır ve kullanım açısından rahatsız edicidir. Fakat Starkey işitme cihazları çok daha küçük pil kullanarak ileri derecedeki işitme kayıplı hastalara uygulanabilir, küçük, hafif ve kullanımı kolay yapısıyla dikkat çekmektedir" dedi. Çocuklarda tercih edilecek işitme cihazlarının dayanıklılığın haricinde, işitme kaybına uygun, akademik ve sosyal çevrede çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmış olması gerektiğine dikkati çeken Av. Salih Baz, "Seçmiş olduğunuz işitme cihazının bir diğer olmazsa olmaz özelliği ise FM (Frekans Modülasyon) sistem uyumluluğudur. FM sistem, özellikle okul çağı çocuklarında hayati öneme sahip olan, çocuğun öğretmenini dinlemesini, daha kolay duyması ve daha rahat iletişim kurmasını sağlayan en önemli destekleyici ekipmandır. Starkey işitme cihazları tüm destekleyici ekipmanlara tam uyumluluk sağlaması, içerdiği geniş kanal ve bant özelliği ile sesleri daha duyulabilir hale getirmesi ve özel algoritması ile sesi daha anlaşılır kılması ile özellikle çocuklarda tercih edilen bir numaralı işitme cihazı olarak öne çıkmaktadır" dedi.

5 YIL GARANTİLİ

Duymer İşitme Cihazları'nın 1999 yılında Karşıyaka'da kurulduğunu hatırlatan Duymer İşitme Cihazı Merkezleri Genel Müdürü Av. Salih Baz, "Şu anda Türkiye genelinde 100'ü aşkın şubemiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 3 farklı şehirde TSE belgeli tam donanımlı teknik servisimiz mevcut olup tüm işitme cihazlarımız 5 yıl garantilidir. Duymer olarak şimdiye kadar Danimarka ve Alman malı markaların Türkiye tek yetkili distribütörü olarak nano teknoloji ve ileri teknoloji işitme cihazlarını getirerek tüm hastalarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Amerika'dan dünyanın en küçük ve en güçlü işitme cihazlarından biri olan ve neredeyse kulak içinde hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazlarını halkımızın kullanımına sunmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN İŞİTME CİHAZINDA GELİNEN SON NOKTA

"Çocuklar için duymak öğrenmek demektir" diyen Av. Salih Baz, "Çocuklar dikkatlerini verebildiklerinde, güvende olduklarını hissettiklerinde ve mutlu olduklarında çok daha fazla şey keşfederler. Duymer İşitme Cihazları ile çocukların daha iyi duyduklarına, daha iyi yaşadıklarına her gün tanık oluyoruz. Çocuklara yardımcı olmak bizim için önemlidir. Onlar dünyanın geleceğidir ve eğer onları ihmal edersek iyi bir geleceğimiz olmaz. Bu yaptığımız çok özel bir görevdir ve ödülümüz ise onların duymalarına yardımcı olduğumuz zaman yüzlerinde gördüğümüz gülümsemedir" şeklinde konuştu.