Geleceği korumanın anahtarı iş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğinin her sektörde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma amacı taşıyan kritik bir konu olduğunu belirten Egeli OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Yönetim Kurulu Başkanvekili Emre Ayaz, "2022 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, iş kazalarında yaşanan artış, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

İŞ KAZALARINDA ARTIŞ

TÜİK'in raporlarına göre, 2022 yılında ülkemizde meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısında önceki yıllara göre önemli bir artış yaşandığını belirten Emre Ayaz, "Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesi gerekliliğini gösteriyor. İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, sadece işçilerin hayatlarını değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiler. İş kazaları, şirketlere yüksek maliyetler getirebileceği gibi, itibar kaybına da neden olabilir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmalarla işbirliği yapmak, hem çalışanların hem de işverenlerin çıkarlarına hizmet eder" diye konuştu.

ÖNLENEBİLİR KAZALAR

2022 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, iş kazalarının büyük bir kısmının önlenebilir nitelikte olduğunu belirten Emre Ayaz, "Bu kazaların ana sebepleri arasında eksik eğitim, uygun olmayan iş ekipmanları, güvensiz çalışma ortamları ve ihmaller bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmalar, bu tür risk faktörlerini belirleyerek şirketleri bu olası tehlikelerden korumaya yardımcı olabilir" dedi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

İş kazalarının önlenmesi için alınacak önlemler hakkında bilgiler veren Emre Ayaz, "Bu önlemler arasında düzenli eğitim programları, güvenli çalışma prosedürlerinin oluşturulması, uygun iş ekipmanlarının kullanımı ve düzenli denetimler bulunmaktadır. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmaların düzenli kontrolleri, işyerlerindeki potansiyel riskleri belirleyerek zamanında müdahale etmelerine olanak tanır. İşçi sağlığının korunması, sadece yasal bir sorumluluk değil, aynı zamanda etik bir zorunluluktur. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulması, işçilerin sadece bugününü değil, geleceğini de korur. Bu kapsamda, danışmanlık alarak iş yerlerindeki riskleri en aza indirmek mümkündür" şeklinde konuştu.

ORTAK HAREKET EDİLMELİ

İşçilerin ve işverenlerin bu konuda birlikte hareket etmesi, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağladığını belirten Emre Ayaz, "Unutmayalım ki, iş sağlığı ve güvenliği korunmayan bir işyeri, sadece çalışanlar için değil, tüm toplum için potansiyel bir tehlike oluşturabilir" ifadelerinde bulundu.