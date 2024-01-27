Kalp kapak ameliyatlarında güncel gelişmeler

Ekol Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Şerefli kalp damar ameliyatları içerisinde önemli bir yer tutan kalp kapak ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Kalpte, odacıkları birbirine bağlayan ve kanın akış yönünü tayin eden 4 adet kalp kapağının bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Şerefli, "Bu kapakçıkların darlığı ve yetmezliği durumunda ya kapak değişimi ya da kapak tamiri yapılır" dedi.

KALP KAPAK DEĞİŞİMİ

Kalp kapak değişiminin hasarlı veya hastalıklı kapakçıkların yapay kapaklarla değiştirilmesi yoluyla kalbe optimum işlevselliği geri kazandırmak için tasarlanmış cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Şerefli, "Bu prosedürlerde kullanılan iki ana kapak türü mekanik ve biyolojiktir. Mekanik kapaklar, uzun süre yapısı bozulmadan çalışan, titanyum veya karbon gibi dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Bu kapaklar sağlamlıklarıyla bilinir ve uzun zaman bozulmadan dayanabilirler. Ancak mekanik kapaklı hastalar, pıhtı oluşumunu önlemek için ömür boyu kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorundadır. Hayvan dokularından üretilen biyolojik kapakçıklar ise insan kapakçıklarının doğal işlevini çok iyi taklit eder ve kan sulandırıcı ihtiyacını ortadan kaldırır. Mekanik muadilleri kadar uzun ömürlü değildir ancak hastaların daha doğal ve konforlu bir yaşam sürmesini sağlar. Küçük kesi dediğimiz yöntem ya da özel cihazlar ile kapalı yöntemlerle yapılan kapak tamir ve değişim operasyonlarında hastalar daha hızlı iyileşerek normal yaşam standartlarına kısa sürede kavuşurlar" diye konuştu.

KALP KAPAK TAMİRİ

Doç. Dr. Deniz Şerefli, "Özellikle mitral kapak dediğimiz kalbimizin son kulakçık ve karıncığı arasında bağlantıyı sağlayan kapak, en sık tamir ettiğimiz kapak grubudur. Bu kapağın tamiri çok büyük bir hasta grubunda mümkündür. Burada hastanın kendi kapağı korunduğu için, kan sulandırıcı ilaç kullanma zorunluluğu ortadan kalkar ama biyolojik kapaklardaki gibi de kısa süreli bir çözümden ziyade çok uzun yıllar kalbin normal fonksiyonunun korunmasını sağlar" dedi.