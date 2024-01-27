SATUGEM 2027’de hastane girişimleri hedefliyor

2020 yılında kurulan SATUGEM'in kısa sürede hizmet ağını genişleterek sağlık turizmi alanında tercih edilen kurumlardan biri olduğunu belirten SATUGEM Kurucusu , Çınar Medikal kurucu ortağı, Ecz. Cemaleddin Saraç "Şu anda hali hazırda 14 ilde, 60 kişilik uzman ekibimizle, 11 dilde tercüme desteğiyle, 26 hastane, 12 tıp merkezi, 7 poliklinik, ve 90 uzman doktor muayenehanesi ile birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktayız. Yurt dışında şu anda 15 ülkede hizmet ağını genişletiyoruz" dedi. Ecz. Cemaleddin Saraç " 2020 yılında Çınar Medikal ile ilerleyen çalışmalar 2021 yılında SATUGEM'in büyümesi ile devam etti. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Çınar Medikal şu anda 1200 metrekare büyüklüğünde lojistik alanıyla internet üzerinden satışla 81 ile ve yurtdışına hizmet vermeye devam ediyor.

ÖNCE POLİKLİNİK AÇACAĞIZ

Ayrıca Çınar Medikal'in Ege Bölgesi'nde Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'da şube çalışmalarını planlıyoruz ve Karadağ'da bir üretim tesisi kurmak için de gerekli çalışmaları başlattık. Tüm bunların yanı sıra şimdiki hedefimiz 2027 yılında İzmir'de kaliteli sağlık hizmetinin verildiği bir sağlık merkezi girişimi " diye konuştu. Hedeflerinin sağlık alanında kaliteli sağlık hizmetinin verildiği bir sağlık merkezi açmak olduğunu söyleyen Ecz. Cemaleddin Saraç "Bu anlamda gerekli çalışmalara başladık. Öncelikle 2025 yılında bir poliklinik açarak sağlık işletmeciliğine giriş yapmak istiyoruz. Orta vadede önce poliklinik sonra tıp merkezi / hastane girişimleri hedefliyoruz. Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesinin gelişmesine ve Türkiye'nin sağlık turizminde bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.