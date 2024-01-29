Kanserden korunmak için şekerden uzak durun

Dünyanın her yerinde, her etnik grupta rastlanan kanserin; zehirli kimyasallar, radyasyon, sağlıksız beslenme, genetiği değiştirilmiş besinler, alkol-sigara bağımlılığı, virüsler ve genetik faktörler gibi nedenlerle ortaya çıkabilen kronik bir hastalık grubu olduğunu ifade eden Diyetisyen Samet Polat, "İki yüzden fazla türü olduğu belirtilen kanser, dünya genelinde sebebi bilinen ölümler içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda da kanser hasta sayısının artacağı öngörülmektedir. Bazı kanser türlerinin ortaya çıkışının önlenebiliyor olması, kanserden korunmanın önemini daha da artırmaktadır. Bu noktada yanlış beslenme alışkanlıklarının kanser oluşumuna etkisinin çok yüksek olduğunun bilinmesi de doğru beslenme alışkanlığı kazanmanın zaruretini göstermektedir" şeklinde konuştu.