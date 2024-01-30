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Haberler Sağlık Göbek yağlarınızdan kurtulmak ister misiniz? O zaman bunları deneyin...

Göbek yağlarınızdan kurtulmak ister misiniz? O zaman bunları deneyin...

Binbir türlü şey deneyip göbek yağını eritemiyorsanız bu tarifler tam size. Sabah güne başlamadan tüketeceğiniz bu içeceklerle dümdüz bir karna sahip olmak çok da imkansız değil. İşte göbek yağlarınızı eritecek yiyecek ve içecekler...

HABER MERKEZİ
Göbek yağlarınızdan kurtulmak ister misiniz? O zaman bunları deneyin...

Kilo vermek için dengeli beslenebilir ve bunu sporla destekleyebilirsiniz. Peki bunların yanında yakımı çok zor olan göbek yağlarından kurtulmak için neler yapabilirsiniz? İşte göbek yağlarınızı eritecek yiyecek ve içecekler...

Göbek yağlarınızdan kurtulmak ister misiniz? O zaman bunları deneyin...

1- YEŞİL ÇAY DETOKSU

Sabah güne başlamadan içeceğiniz bir fincan yeşil çay metabozlizmanızı hızlandırmakta yardımcı olabilir. Hızlanan metobalizma yağ yakmaya yardımcı olabilir.

İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle mücadele ederek hücre hasarını azaltır.

Yapılan bazı araştırmalar yeşil çayın karın yağı, deri altı ve viseral yağ denilen göbek yağında azalma sağladığını gösteriyor. Yeşil çay yağ yakımında aktif bir rol oynar.

Göbek yağlarınızdan kurtulmak ister misiniz? O zaman bunları deneyin...

2- LİMONLU ZENCEFİLLİ SU

Sabahları suya birkaç damla limon sıkmak gün içinde metabolizmanızı canlandırmaya yardımcı olur. Zencefil eklendiğinde ise sindirim sistemini rahatlatarak şişkinliği önler.

3- SİRKELİ SU

Sabahları bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi eklemek tokluk hissi yaratabilir ve metabolizmayı hızlandırır.

4- SODA

Soda kilo vermek isteyen kişiler için sıklıkla tercih edilen favori içeceklerden biridir. Tokluk hissi verir ve vücuda mineral katkısı sağlar. Ayrıca sodayla hazırlayacağınız lezzetli bir karışım da kilo vermenize yardımcı olur. Tencerede 1 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra cam sürahiye dökün. Suya bir dilim limon, bir parça zencefil, 1 tutam taze nane, 2 tane de çubuk tarçın ilave ederek demlenmesi için bekleyin.

Göbek yağlarınızdan kurtulmak ister misiniz? O zaman bunları deneyin...

Hazırladığınız karışım ılık bir ısıya geldiği zaman içerisine 1 şişe sade maden suyu ilave edip sürahinin kapağını kapatın. Elde ettiğiniz karışım soğuduğu zaman tüketebilirsiniz.

Göbek yağını eritmek için bir başka karışımın tarifi ise şöyle: Tencerenin içinde içme suyu kaynatın. Su kaynadığı zaman içine yapraklı kurutulmuş yeşil çay, 1 parça zencefil, 5 parça nane yaprağı ve 5 tane fesleğen yaprağı ekleyin.

Suyu kaynatmaya devam edin ve demlenmesi için biraz daha bekleyin. 5 dakika bekledikten sonra karışımı tüketebilirsiniz. Demlenmesi için yaklaşık olarak 5 dakika geçtikten sonra karışımı tüketebilirsiniz.

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