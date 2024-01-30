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Haberler Sağlık Şekeri hayatınızdan çıkarmalısınız

Şekeri hayatınızdan çıkarmalısınız

ŞENOL KANTÜRK
Şekeri hayatınızdan çıkarmalısınız
GÜNÜMÜZDE hızla değişen yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları, birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu sorunlardan biri de aşırı şeker tüketimi. Şeker, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız bir tatlandırıcı olmasının yanı sıra, vücudumuz üzerinde pek çok etki yaratabilen bir maddedir. Şeker, enerjisi yoğun bir besindir ve vücut tarafından hızla emilir. Bu durum, aşırı şeker alımının obezite riskini artırabileceği anlamına gelir. Öte yandan aşırı şeker tüketimi insülin direncini artırabilir. Yüksek miktarda şeker alındığında, pankreas tarafından üretilen insülin hormonunun etkisi azalabilir. Bu durum, tip 2 diyabet riskini artırabilir.
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