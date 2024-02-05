Kış çayı tüketenler dikkat! Karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları artmaya başladı. Vatandaşlar ise kış çayı mevsiminin başlamasıyla birlikte kış çaylarını yoğunlukla kullanıyor. Uzmanlar ise, çok fazla kış çayı tüketimi yapılmaması konusunda uyarıyor.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının başlamasıyla birlikte kış çayı mevsiminin de başladığını belirterek, fazla tüketilecek olan karışımların karaciğer yetmezliği, karaciğer zehirlenmesi ve organ nakline kadar sebep olduğunu söyledi.