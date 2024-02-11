Göz hastalıklarında obezite etkisi

GÜNÜMÜZDE hareketsiz yaşam, aşırı kalorili gıdalar ve oturarak çalışma gibi nedenlerle giderek yaygınlaşan obezite ve buna bağlı hastalıklar ülkemizde de artış gösteriyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, kan damar hastalıkları ve vücudun genel sağlık durumunun göz sağlığını da etkilediğini söyledi.

Op. Dr. Altınbay, "Obezitenin katarakt, glokom (göz tansiyonu), sarı nokta, retinopati (şeker hastalığına bağlı göz bozukluğu) ve gözlerde sulanma, batma hissi ve bulanık görmeye neden olan kuru göz hastalığına yol açtığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuş. Günümüzde obez olan bir bireyin zayıflamasıyla, bu hastalıkların iyileşebileceğine dair kesin sonuç gösteren bir çalışma bulunmuyor. Fakat güncel olarak yapılan bir çalışmada obezite cerrahisi sonrası zayıflayan bireylerde göz damar yapılarında iyileşme olduğu da gözlemlenmiş.Göz hastalığı olsun veya olmasın herkesin yılda bir defa rutin muayene için uzman hekimlere görünmesi önem taşıyor" diye konuştu.