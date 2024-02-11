Karın duvarı fıtıklarında kapalı yöntem

İZMİR Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, ileri yaşta görülme sıklığı artan karın duvarı fıtıklarında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi. Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, "Kasık fıtığı, göbek fıtığı ve ameliyat yeri fıtığı, ileri yaş, doğuştan ya da karın içi basıncın artması gibi farklı nedenlerle ortaya çıkar. Bel fıtığı ile karıştırılmamalıdır. Eskiden tedavide açık ameliyat yöntemi kullanılıyordu. Günümüzde ise Laparoskopik ve Robotik Cerrahi yöntemleri başarılı sonuçlar veriyor" diye konuştu.

TEKNOLOJİ FARKI SAĞLIKTA

KARIN duvarı fıtıkları tedavisinde kullanılan teknolojinin hastalara avantaj sağladığını kaydeden Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, şöyle devam etti: "Karın duvarı fıtıklarında TEP (karın zarının üzerinden yapılan) ve TAP (karın içine girilerek yapılan) mikro invaziv ameliyatlar başarılı sonuçlar veriyor. Kapalı yöntemle hasta daha hızlı iyileşir, günlük yaşamına daha hızlı döner. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar küçük kesi ile yapılır. Yara izi daha küçük olduğu için kozmetik anlamda da avantajlar sunar. Bu hastalık şüphesini taşıyanların erken evrede tedavi olabilmeleri için uzman hekime muayene olmaları önemlidir."