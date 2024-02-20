Uzmanlardan D vitamini uyarısı: Eksikliği kanseri tetikleyebilir

KOYU TENLİLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Güneşte kalma süresi ihtiyacının cildin özelliklerine göre değiştiğini söyleyen Uzm. Dr. Selda Gürol, "Kişinin ten rengi önemli bir faktördür. Koyu tenli olanlarda deride bulunan melanin pigmenti nedeni ile UV ışınlarının etkisi azalmaktadır. Ülkemiz için Mayıs ile Kasım ayları arası güneş ışınlarından en fazla faydalanabilen zaman aralığıdır. Kol ve bacakların haftada 2-3 kez saat 10.00 ile 15.00 arası olmak üzere beyaz tenlilerin 15 dakika, koyu tenlilerin bunun 2- 3 katı kadar yani 30-45 dakika kadar ciltte pembelik oluşacak kadar güneşte kalması gerekmektedir. Kişinin yaşı da güneş ışınlarının emiliminde önemlidir. Yaşlılar güneş ışını alsalar bile deriden emilimin gençlere göre dörtte bir oranında azaldığı görülmüştür. Güneş koruyucu kremlerin 30 faktör ve üstünde olanları D vitamini emilimini yüzde 95 oranında azaltmaktadır" diye konuştu.