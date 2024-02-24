Çınar Medikal’in ihracat hedefi Türki Cumhuriyetler

2020 yılında kurulan Çınar Medikal kısa sürede büyüyerek, hedeflerini de büyüttü. 2023 yılı içerisinde Afrika bölgesine ihracat yapan Çınar Medikal'in şimdiki hedefi başta Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçekleştirmek. Çınar Medikal Genel Müdürü Mustafa Arıcan, "Şu anda Türkiye'de 81 ile hizmet vermekteyiz. 2023 yılı içerisinde Afrika bölgesine ihracat gerçekleştirdik. Aynı zamanda şu anda Avrupa ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Bu ihracatların başında solunum cihazları, hasta yatakları, sarf malzemeler, hasta bezleri, yatak örtüleri, hasta vücut lifleri, perine havluları gibi ürünler yer almaktadır. Bu anlamda çalışmalarımıza tüm hızı ile devam ediyoruz. Yurt içinde bu ürünlerin üretimine başladık. Kısa zaman sonra hasta bezi üretimine de başlayacağız" dedi.

KARADAĞ'A ÜRETİM TESİSİ

Ege Bölgesi'nde Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'da şube çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Mustafa Arıcan, "Çınar Medikal olarak Karadağ'da bir üretim tesisi kurmak için de gerekli çalışmaları başlattık. 2024 yılı içerisinde bu tesisi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu tesiste, başlangıçta hasta hijyen ürünleri üretmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ankara, Konya, Muğla ve Mersin'de şubeleşme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Çınar Medikal Genel Müdürü Mustafa Arıcan " 2024 yılında kısa bir süre içerisinde Aydın, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'da şube çalışmalarımızı tamamlayarak tüm Ege Bölgesi'nde şubeleşmeyi hedefliyoruz. Öte yandan başta Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Ayrıca Afrika bölgesinde farklı hastane ve sağlık gruplarına da medikal ürün ihraç ediyoruz. Bu aşamada güçlü iş ağımızla medikal sektöründe yenilikçi bir süreç yaratıyoruz " diye konuştu.

YENİLİKÇİ MEDİKAL ANLAYIŞI

Çınar Medikal'in kurucu ortağı Cem Yılmaz, "Hasta yatağı kiralaması ve satışı, solunum cihazı kiralaması ve satışı, aynı zamanda teknik servis hizmetlerimiz bulunmaktadır. Teknik servis konusunda da deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Eğer arıza evde giderilemeyecek bir durumdaysa hastaya yedek yatak ya da solunum cihazı veriyoruz. Onarım bittikten sonra teslim edip bıraktığımız yatak ve cihazla değişimini yapıyoruz. Kısacası hastalarımızın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile teknik servis hizmetini sağlıyoruz" dedi. EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Bünyelerinde görev yapan hemşire, acil tıp teknisyeni ve hekimler ile ihtiyacı olan hastalara evde sağlık hizmeti verdiklerini de belirten Çınar Medikal Kurucu Ortağı ve Medikal Direktörü Ecz. Cemaleddin Saraç, "Evde sağlık hizmeti, yara bakımı, hasta takibi gibi hizmetlerimiz de bulunmaktadır. Yaşlı hasta ve palyatif bakım çok önemli kavramlar. Evde biz bu hizmetleri vererek hem hastalarımızın daha konforlu yaşamalarına katkı sağlıyor, hem de ailelerinin içlerini biraz daha rahatlatmış oluyoruz" diye konuştu.