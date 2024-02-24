İş sağlığı ve güvenliğinde taraflar iş birliği içinde olmalı

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, son yıllarda giderek daha fazla önem kazandığını belirten Egeli OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, incelendiğinde yaşanan iş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir olduğunun görüldüğünü söyledi. Dokumacı, işverenler, yöneticiler ve çalışanlar arasında iş birliği ile oluşturulan bir güvenlik kültürünün, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için etkili bir yol olabileceğini kaydetti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

"Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve işyerlerinde bilinçli bir yaklaşım benimsemekle mümkündür" diyen Ferhat Dokumacı, "İşverenler, yöneticiler ve çalışanlar arasında işbirliği ile oluşturulan bir güvenlik kültürü, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için etkili bir yol olabilir. Bu nedenle, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için çaba göstermeleri ve bu konuya gereken önemi vermeleri önemlidir" dedi.

2012 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ülkemizde 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girdiğini söyleyen Ferhat Dokumacı, "Bu tarihten itibaren önemli derecede ilerleme gösterilmiş ve ilerleme devam etmektedir. Ancak yolun halen başındayız ve kat edilecek yolumuz daha çok var. 2012 yılında çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 12 yıldır ertelenen bölümleri artık yürürlüğe girmeli ve gideceğimiz yolu hızlandırmalıyız" diye konuştu.

EĞİTİM İLKOKULDA BAŞLAMALI

İş sağlığı ve güvenliği meselesine hem çalışan hem de işveren tarafından bakmak gerektiğine dikkati çeken Ferhat Dokumacı, "İş güvenliği kültürü daha çocuk ilkokulda iken verilmeye başlanmalıdır. İlköğretimde temel dersler arasına iş sağlığı ve güvenliği dersleri mutlaka koyulmalıdır" şeklinde konuştu.

İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR

Yaşanan iş kazaları incelendiğinde yüzde 98'inin önlenebilir olduğunun görüldüğünü belirten Ferhat Dokumacı, " Meslek hastalıklarının ise tamamının engellenebileceği görülmektedir. İşverenlerin iş güvenliği artık ek maliyet olarak görmemesi gerekmektedir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması gereken çalışan sayısı şu anda yüzde 50'de bile değildir.