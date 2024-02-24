Kepçe kulak okul başarısını etkiliyor

Görünüşte basit gibi görünen kepçe kulak problemi, aslında çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebilen bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru bu durumun, sadece estetik bir sorun olmaktan öte, öğrencilerin özgüvenini ve akademik performansını etkileyebilen bir hastalık olduğunu belirterek "Kepçe kulak operasyonları çocuğun psikolojisi ve başarısı için mümkünse ilkokula başlamadan yapılmalıdır" dedi .

İDEAL AMELİYAT YAŞI 6

Kulak kepçesi boyut olarak orijinal haline geldiği 6 yaşından itibaren yapılmasının tedavinin başarısı için önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Doğru, "Son yıllarda cilt ve kıkırdak çıkarmadan sadece dikiş tekniği kullanılarak uygun hastalarda yüz güldüren sonuçlar alınabiliyor. Dikiş tekniği yapılamayan hastalar için kulak kepçesinin yanında konka bölge denilen çanağın dışarıya çıktığı durumlarda kulak arkasından cilt ve kıkırdak çıkarılarak da tedavi edilebiliyor. Ameliyat genelde uyutularak yapılmaktadır. Ortalama 30 dakika ile 1,5 saat arasında sürüyor. Ameliyat sonrası 3 gün sargı takılıyor. Sonrasında 1 hafta saç bandıyla desteklemesini istiyoruz" dedi. Doç. Dr. Doğru, "Kulak kepçe ameliyatlarının orta kulak ya da iç kulakla ilgisi yoktur. Operasyon sonrası işitme kaybı oluşmaz, kulak zarına zarar gelmez. Ameliyat sonrası 15 gün kadar şişlik devam eder" diye konuştu.