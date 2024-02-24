Sağlık turizmi, organizasyon ve sağlık hizmetleri bir arada

Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Uğur Alfatlı tarafından kurulan Alfaheal Şirketler Grubu sağlık turizmi başta olmak üzere turizm, organizasyon ve sağlık sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Uzm. Dr. Uğur Alfatlı Alfaheal olarak 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Çeşme'de Tıp Balosu düzenleyeceklerini belirterek ayrıca baloda KAHEV işbirliği ile tıp fakültesi öğrencilerine burs imkanı sağlanacağını söyledi. ALFAHEAL TRAVEL

Alfaheal Şirketler Grubu adı altında üç farklı iş kolunda hizmet verdiklerini belirten Uzm. Dr. Uğur Alfatlı, "Bunlardan bir tanesi Alfaheal Health Tourism Agency. Burada sağlık turizmi yapıyoruz. Sağlık turizminde biz özellikli olarak Afrika ülkeleri ve Azerbaycan'a yönelik çalışmalar yapıyoruz. Onkoloji, kemik iliği nakli, organ nakli gibi tedavi amaçlı hastalara yönelik uygulamalar yapıyoruz. Tabiki, göz, saç ekimi, diş tedavisi gibi çalışmalarda yapıyoruz ama bizim önceliğimiz biraz daha farklı" dedi.

ALFAHEAL TURİZM

Diğer markamız Alfaheal Travel Organizasyon ile yurt içinde faaliyet gösteren, TURSAB'a bağlı A grubu seyahat acentesiyle hizmet verdiklerini söyleyen Uzm. Dr. Uğur Alfatlı, "Burada ağırlıklı olarak verdiğimiz hizmetler, tüm ülkelere ait vize hizmeti, kurumsal firmaların toplantı, konaklama, transfer organizasyonlarını gerçekleştirme gibi hizmetlerimiz bulunuyor. Tüm hava yollarının kurumsal acentesiyiz. Ayrıca organizasyon kısmında geçtiğimiz Ocak ayında Sağlık Bu Şehirde sloganıyla bir sağlık turizmi sempozyumu gerçekleştirdik. Bugüne kadar yapılanlardan çok farklı bir organizasyon oldu. Çünkü amacımız sağlık turizmi ile ilgilenen bütün paydaşları bir araya getirmekti. Bunu da başardık. Bu organizasyondan sonra hızlı bir şekilde resmi ve özel şirketler tarafından birçok organizasyon yapılmaya başlandı. Bu da bizim sağlık turizmine çekmek istediğimiz dikkatin hızlı bir şekilde karşılık bulduğunun bir göstergesi oldu. Bu anlamda da mutluyuz" diye konuştu.

ALFAHEAL CLINIC

"Alfaheal Clinic olarak Alsancak'ta bulunan kliniğimizde de sağlık hizmeti veriyoruz" diyen Uzm. Dr. Uğur Alfatlı, " Burada ağırlıklı olarak biorezonans uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama sigara ve diğer tüm keyif verici maddeleri bırakma için uygulanan bir tedavi. Ama özellikle alerji tedavisinde nörolojik rahatsızlıkların ve onkoloji hastalarının tedavilerinin desteklenmesinde kullanıyoruz. Onun haricinde medikal estetik uygulamalar, beslenme danışmanlığı, genel hekimlik uygulamaları verdiğimiz sağlık hizmetleri arasında. Ayrıca ben aile hekimliği uzmanı olduğum için evde sağlık hizmeti de veriyorum" şeklinde konuştu.

9-10 MART'TA TIP BALOSU

Daha önce çeşitli organizasyonlara da katkı sağladığını hatırlatan Uzm. Dr. Uğur Alfatlı "Alfaheal olarak 9-10 Mart'ta bir tıp balosu gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda pandemi ve geçen yıl hepimizi üzen deprem felaketinden beri biz hekimler uzun zamandır bir araya gelememiştik. Bu yıl Alfaheal Travel Organizasyon olarak Çeşme Radisson Blue Otel'de 9-10 Mart tarihlerinde konaklamalı olarak bir tıp balosu gerçekleştireceğiz. Balomuzda sabahtan başlayan çeşitli aktivitelerimiz olacak. Akşam düzenleyeceğimiz Balo yemeğinde ise Positive Live Project sahne alacak" şeklinde konuştu.

KAHEV ÖĞRENCİLERİNE BURS

"Alfaheal olarak yaptığımız bütün organizasyonlarda bir sosyal sorumluluk projesini işin içine katıyoruz" diyen Uzm. Dr. Uğur Alfatlı, " Tıp balomuzda da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile işbirliği içerisine girerek KAHEV ' tıp fakültesi öğrencilerine burs imkanı sağlayacağız" dedi.

23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Bu yıl 23 Nisan'da çocuklara yönelik bir organizasyon hazırlığında olduklarını belirten Uzm. Dr. Alfatlı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda daha önceki yıllarda da etkinlikler düzenlemiştik. Bu yıl yine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'müzün de destekleriyle bir çocuk şenliği planlıyoruz. Bu konuda çalışmalara başladık ve her şey netleşince programın detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerinde bulundu.

DERNEK FAALİYETLERİ

Uzm. Dr. Uğur Alfatlı birçok dernekte de yöneticilik yaptığını belirterek, "Şu anda Uluslararası Spor ve Sağlık Turizmi Derneği'ni kurduk. Derneğin yönetimi oldukça donanımlı. Turizmle ilgili üst düzey otel yöneticileri derneğimizde aktif olarak görev yapacak. Ayrıca derneğin yönetim kurulunun çoğu kadınlardan oluşuyor. Ben aynı zamanda İzmir İş Dünyası Derneği kurucusuyum ve şu anda başkanvekilliği görevini yürüyorum. Diğer taraftan Akhisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanvekili ile bir hemşehri derneği olmasının dışında birçok öğrenciye burs imkanı tanımasından dolayı da İzmir Sivaslılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

UZM. DR. UĞUR ALFATLI KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Uzm. Dr. Uğur Alfatlı Uzmanlık eğitimi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2008 yılında tamamladı. Ankara'da askerlik görevini yapan Uzm. Dr. Uğur Alfatlı daha sonra 2009 yılında Malatya Arapgir Devlet Hastanesi'nde aile hekimi uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Adnan Menderes Havalimanı'nda hekim olarak görev yapan Uzm. Dr. Uğur Alfatlı bir çok kurumsal firmada işyeri hekimliği görevinde bulundu. Bornova'da Çağ İşitme Cihazları Merkezi'nin de sahibi olan Uzm. Dr. Uğur Alfatlı Alsancak'ta bulunan kendi muayenehanesinde ve Alfaheal Şirketler Grubu'nda çalışmalarını sürdürüyor.