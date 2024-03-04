Vitamin ve mineral kullananlar dikkat! Fazla kullanımı o hastalıklara yol açıyor

Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklarla mücadele etmesindeki en önemli kalkan. Bu kalkanı güçlendirmek için özellikle kış aylarında vitamin ve mineral kullanımları artıyor. Vitamin ve minerallerin yararlı ve gerekli olup olmadığı, ne kadar kullanılması gerektiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.