Hurmanın bir faydası daha ortaya çıktı! O rahatsızlığı yok ediyor

DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine değinen Uzm. Dyt. Özçelik, "Uzun süreler aç kaldığımız, beslenme alışkanlıklarımızın ve saatlerinin değiştiği bu ayda dengeli beslenmek, her zamankinden çok önemlidir. Düzenli beslenerek Ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olmak mümkündür" diye konuştu.

SAHUR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Ramazanda mutlaka sahura kalkılması gerekildiğini hatırlatan Uzm. Dyt. Özçelik, "Öncelikle, sahura kalkma alışkanlığının edinilmesi önemlidir. Kişilerin sahura kalkarak yemek yemesi, gün içerisindeki açlık süresinin azaltılmasını sağlamaktadır. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketilmemelidir. Yoğun bir çalışma temposunda olan, işlerinde fiziksel güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka iftarla sahur arasında yeterli su tüketmelilerdir" dedi.