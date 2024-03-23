Bahar alerjisi okul ve iş başarısını olumsuz etkiliyor

Atagöz Tıp Merkezi KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan bahar aylarıyla birlikte artış gösteren mevsimsel alerjiye dikkat çekti. Alerjinin tedavi edilmemesinin kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Mercan, "Baharla birlikte çevrenin yeşermesi, çiçeklerin açması alerjisi olan hastalarda burun akıntısı ve hapşırma başlatmaktadır. Halk arasında 'Saman nezlesi' olarak bilinen alerjik rinit, bağışıklık sisteminin solunum yoluyla vücuda giren maddelere aşırı tepki vermesiyle gelişen alerjik bir reaksiyon olarak tanımlanmaktadır. Alerjik rinit belirtilerini burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma, gözde yaşarma, kuru öksürük olarak sıralayabiliriz. Mevsimsel alerjik rinitin nedenleri genellikle polenlerdir. Alerjik rinit; 'mevsimsel' ve 'tüm yıl boyunca devam eden' olarak 2'ye ayrılmaktadır. Bahar aylarında ortaya çıkan Mevsimsel Alerjik Rinit nezle ile birbirine çok benzerdir. Nezle; ateş, 4-5 gün sürmesi ve halsizlik halleri ile alerjik rinitten ayrılabilir" dedi.

TEŞHİS VE TEDAVİ

Alerjik rinitin teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Bahattin Mercan, "Burun yıkama aletleriyle günde 2 defa tuzlu su ile burun yıkanmalıdır. Mevsimsel alerjik rinit tedavi edilmediğinde çocuklarda okul başarısında düşüklük ve dikkat eksikliğine neden olabilir. Erişkinlerde ise iş performansı düşüklüğü ve depresyona kadar giden süreç yaşanabilir. Ruh halinde bozulmalara neden olabilir. Öte yandan tedavi edilmeyen alerjik rinit alt solunum yolunu etkileyip astıma neden olabilir. Mevsimsel alerjik rinit özellikle çocuklarda hem burun mukozu hem gözü etkilemektedir. Bu nedenle burun boğaz ve göz muayenesi önemlidir. Teşhiste cilt ve kanda yapılan alerji testleri uygulanmaktadır. Alerjik rinit ilaç ile tedavi edilmektedir. Bunun yanı sıra aşı, seçilmiş hastalarda cerrahi ve fototerapi yöntemleri uygulanabilir. Son yıllarda yeni bir tedavi yöntemi olan "Rhinoligt" ya da diğer adıyla fototerapide hastaya 6-8 seans ışık tedavisi verilir. Ağrısız, acısız olan her bir seans 2-3 dakika arasında biter" ifadelerini kullandı. Alınması gereken tedbirleri sıralayan Op. Dr. Mercan, "Alerjisi olan kişiler kurutulmuş ısırgan otu ve öksürük otu tüketebilirler. Quercetin maddesi bulunan soğan, elma ve siyah çay tüketimi de alerjik reaksiyonu azalttığı için tavsiye edilir. Sabah saatlerinde dışarıda olmamaya, dışarıda şapka ve gözlük kullanmaya dışarıdan gelince duş almaya özen gösterilmelidir" açıklamasında bulundu.