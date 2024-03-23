Ekol Sağlık Grubu 17. yaşını kutladı

2007 yılında Opr. Dr. Mehmet Baz ve Figen Baz tarafından kurulan Ekol Hastanesi İzmir Kaya Thermal Convention'da düzenlenen gece ile 17'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gecede sahne alan sanatçı Fatih Ürek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Geceye binden fazla çalışan ve aileleri katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "2007 yılında ilk hasa kabulüne başladığımızdan bu yana hastanemizi sürekli geliştirdik. Her yıl birkaç branş ekledik. En son kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi ve anjiyo branşları ile hastanemizin branş bazında gelişimini tamamladık. Ayrıca Ekol Hastanesi'nde Da Vinci Robotik Cerrahi dönemi başladı. Birçok branşta ameliyatlarımızı robotla yapıyoruz. Kalp damar cerrahisi ünitemizde kalp by-pass ameliyatları, kapalı kalp kapağı ameliyatları, kalp anjiyosu, son derece yetkin profesör, doçent ve uzman kadrolarımızla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sağlık turizminde İzmir'de yurt dışından İngiltere, İrlanda, Almanya, Hollanda, Ortadoğu, Arap Ülkeleri, Kanada ve ABD'den en çok hasta ağırlayan hastaneyiz" dedi.

MENEMEN MÜJDESİ

Op. Dr. Mehmet Baz şöyle devam etti: "Bu arada iki oğlum Sami Baz ve Av. Salih Baz kısa zamanda bayrağı devralacaklar. Sami İngiltere'de ekonomi ve yönetim alanında master yaptı ve ABD Harward Üniversitesi'nde owner/president (sahiplik ve patronluk) alanında öğrenimini tamamladı. Salih ise Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Koç Üniversitesi'nde Yönetim ve Finans alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca İngiltere'den Universty Collage London (UCL) sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisansını tamamladı. Artık Baz ailesinin ikinci nesli de bayrağı devralmaya hazır" "Ekol Sağlık Grubu olarak Balçova'da Ekol Balçova Tıp Merkezi, daha sonra Menemen Sada Hastanesi'ni bünyemize katarak yatırımlarımıza devam ettik" diyen Opr. Dr. Mehmet Baz, "Kısa zaman sonra yeni Sada Hastanesi'nin 35 bin metrekarelik alanda devam eden inşaatını tamamlayacağız. Böylece Ekol kalitesini İzmir'in kuzeyine de götüreceğiz. Ekol Hastaneleri'nin bugüne gelmesine katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz, halkımızda yarattığımız güven duygusunun bilinciyle, hasta memnuniyetini artırarak kalitemizden ödün vermeden tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeye devam etmek" dedi. Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz 17'inci yaş pastasını çalışanları ile birlikte kesti. Ekol Sağlık Grubu personeli gece boyunca Sanatçı Fatih Ürek'in seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.