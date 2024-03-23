İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda MEB’de yeni düzenleme

Yeni yılda yayınlanan genelge ile artık çıraklar ve stajyerler için iş sağlığı ve güvenliği hizmetinden faydalanmak zorunlu hale geldi. Bu düzenleme ile işverenin bünyesinde bulundurduğu çalışanların yanı sıra, çırak ve stajyerlerin de iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına genelgeye göre, bir OSGB firması ile anlaşma yapılarak, aldığı hizmet ile stajyerlerin sağlık taramasının yapılması ve İSG eğitimine tabi tutulması yasal süreçle güvence altına alındı.

GENÇLERİN FAYDASINA

Egeli OSGB Yönetim Kurulu Başkanvekili Emre Ayaz, bu yeni düzenlemenin, profesyonel bir tutumla sürdürülmesinin işveren ve iş hayatına yeni atılacak olan gençlerin faydasına olacağını söyledi. "Yeni düzenleme ile çıraklar ve stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almaları durumunda, çalışma hayatına daha rahat uyum sağlayacaklarını ve riskleri önceden fark ederek zarar görmelerini engellemiş olacaktır" diyen Emre Ayaz, "Bir firma tüm hizmetleri eksiksiz alması durumunda kısa ve uzun vadede daha verimli bir çalışma ortamına sahip olacaklardır" dedi. OSGB firmalarının uzmanları tarafından belirlenmiş ihtiyaçları, işveren için karşılamak adına sunulan hizmetler hakkında şu bilgileri verdi.

KORUYUCU DONANIMLAR

Koruyucu donanımlar, iş güvenliği önlemlerinin bir parçası olduğunu ve çalışanların fiziksel olarak zarar görmesini önlemek için kullanılır. İşyerlerindeki risklere bağlı olarak çeşitli koruyucu donanımlar kullanılabilir. Baş koruyucular, göz ve yüz koruyucuları, kulak koruyucuları, solunum koruyucuları, el ve ayak koruyucuları gibi çeşitli donanımlar bulunur. Bu donanımların amacı çalışanların fiziksel zarar görmesini önlemektir.

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın eğitimi, işyerlerindeki çalışanların yangın durumunda doğru şekilde tepki verebilmelerini ve yangına müdahale edebilmelerini sağlamak için verilen bir eğitimdir. Bu eğitimler, iş güvenliği mevzuatı gereği düzenli olarak yapılmalıdır. Yangın çıkışları ve tahliye yollarının belirlenmesi, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, yangına müdahale prosedürleri, riske karşı farkındalık eğitimi ve acil durum planları gibi konuların düzenli olarak eğitimlerinin verilmesi ve denetlenmesi çok önemlidir. Yangın eğitimi, hem çalışanların güvenlik bilincini artırırken hem de iş yerinin yangından korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, iş yerlerinin düzenli olarak bu tür eğitimler düzenlemesi önemlidir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilkyardım hizmetleri, işyerlerinde meydana gelen kazalarda veya acil durumlarda çalışanlara hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi için sağlanan bir hizmettir. İlkyardım, olay yerindeki ilk müdahale anlamına gelir ve genellikle profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen süreyi kapsar. Bu eğitimler, işyerinde sıkça karşılaşılan yaralanma veya hastalık durumlarında nasıl müdahale edileceği konusunda pratik bilgiler sunar. İlk yardım hizmetleri, kazaların sonuçlarını en aza indirmeye yardımcı olurken çalışanların güvende hissetmelerini de sağlar.

PERİYODİK BAKIMLAR

OSGB firmalarının, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet alanlarını geliştirme, kalite standartlarına ve iş güvenliği kurallarına uygun hareket etme, sürekli olarak gelişme hedefi olmalıdır. İş yerlerinde kullanılan makine ve teçhizatın insan sağlığına zarar vermediğini teyit etmek için periyodik kontrol hizmetleri sunmanın önemi büyüktür. Bu kontrollerin yapılması iş güvenliği standartlarının takip edildiğinin göstergesidir.

AMAÇ KALİTEYİ ARTIRMAK

Egeli OSGB hakkında bilgiler veren Emre Ayaz, "Şirketimiz, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun belgelerle desteklenmiştir. Bu belgeler, iş sağlığı, güvenliği ve kalite yönetimi alanlarında benimsenen en güncel ve kapsamlı standartları temsil etmektedir. İş süreçlerimizi, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde korumayı, çevresel etkileri azaltmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemekteyiz. Bu belgeler, şirketimizin sürdürülebilirlik ve rekabet avantajını artırmak için güçlü bir temel oluştururken, aynı zamanda paydaşlarımıza olan taahhüdümüzü de yansıtmaktadır. Bu standartlara olan bağlılığımız, sürekli iyileştirme ve etkinlik sağlamak adına süreçlerimizi sürekli gözden geçirme ve geliştirme yönündeki kararlılığımızı vurgular. Bu sayede, iş ortamlarında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarken, müşterilere kaliteli ürün ve hizmetler sunma konusundaki kararlılığımızı da sürdürmekteyiz" diye konuştu.