Saraç, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi (SATUGEM) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç üniversite öğrencilerine "Potansiyeli Harekete Geçir" başlıklı bir konferans verdi. Ege Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Cemaleddin Saraç öğrencilere kendi hayatından kesitlerle SATUGEM'in kuruluş hikayesini anlattı.

POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİR

16 yaşında henüz daha lise öğrencisiyken gitar kursu vermeye başladığını söyleyen Cemaleddin Saraç, "Daha sonra Türkiye'de internetin ve e-ticaretin gelişeceğini ön görerek kendimi Google, SEO, yazılım, kodlama, sosyal medya ve web yazılım konularında geliştirdim. Bu konuda önemli çalışmalarda bulundum. İşbirliği yaptığımız firmaların müşteri portföyünü gelişmesine katkılar sağladım" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ GELİŞİYOR

Türkiye'de ilgili bakanlıkların ve devletin getirmiş olduğu teşviklerle sağlık turizminin her geçen gün geliştiğini belirten Cemaleddin Saraç, "Bu aşamada SATUGEM'i hayata geçirdim. 2020 yılında başladığımız bu yolda şu anda 14 ilde, 60 kişilik uzman ekibimizle, 11 dilde tercüme desteğiyle, 26 hastane, 12 tıp merkezi, 7 poliklinik, ve 90 uzman doktor muayenehanesi ile birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktayız. Yurtdışında şu anda 15 ülkede hizmet ağını genişletiyoruz" diye konuştu. Öğrencilere geleceğe yönelik büyük hedefler koymaları gerektiğini ve bu yolda durmadan ilerlemeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Cemaleddin Saraç, " Günümüzün vazgeçilmezi internet, CEO, Google ve sosyal medya platformlarında bilgi sahibi olmanız hedeflerinizi gerçekleştirirken her zaman işinize yarayacaktır. Ancak içinizdeki potansiyelin her zaman farkında olmalısınız. Herkes doğuştan yeteneklidir. Herkesin yetenekleri farklıdır. Bu anlamda bu yeteneklerinizi ortaya çıkarmalısınız. Ortaya çıkardığınız bu yetenekleri geliştirmek için çaba harcamalısınız. Kendinize küçük hedefler koymayın. Daima hedefleriniz büyük olsun " diye konuştu.