Tınaztepe Hastanesi’nde MR uyumlu anestezi

Tınaztepe Buca Hastanesi bünyesinde Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan MR uyumlu anestezi sistemi hizmete girdi. Yeni sistem özellikle kapalı alan fobisi olan, sabit travma hastaları, bebeklerde ve çocuklarda büyük kolaylık sağlıyor. Tınaztepe Buca Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tülay Dikencik "Bu yeni MR sistemleri yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar, yeni doğan bebekler, nörolojik, Alzheimer ve demansiyal problemli hastalar ile kapalı alan korkusu olanların MR görüntülenmesini güvenli ve konforlu bir hale getirdi. Ameliyathane dışı anestezinin birçok alanda kullanıldığını söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tülay Dikencik, anestezi uyumlu görüntüleme yöntemleri, laboratuvar yöntemleri, kapalı alan fobisi olan hastalara, panik atağı olan hastalara bebeklere ve çocuklara uygulanmaktadır. Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan bu sistem hastanemizde de başarı ile uygulanmaktadır" dedi. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tülay Dikencik "Bazı durumlarda entübe yoğun bakımda takip edilen hastaların kontrolündeki MR çekimleri de MR uyumlu monitör ve ventilatör sayesinde güvenle yapılmaktadır" diye konuştu.