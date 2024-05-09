İşitme cihazlarında vurgun

Türkiye genelinde yaygınlaşan ve özellikle bina altlarında, küçük dükkanlarda satılan işitme cihazlarında ciddi denetim sıkıntıları yaşanıyor. İşitme kaybı yaşayan kişilerin bu tür yerlerden alacağı işitme cihazlarını bir değil bin kere düşünmeleri gerekiyor. Neden mi? Bu tür yerlerden alınan işitme cihazlarının birçoğu garanti kapsamı dışında ve faturasız satılıyor. Dolayısıyla hem kullanıcı mağdur olabilir hem de vergi kaybı yaşanır. İşitme cihazı bir aksesuar değil, ciddi bir sağlık medikal ihtiyacı. Global işitme cihazı üretici firmalarında yaşanan denetim eksikliği konusunda Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan İşitme Cihazı İthalatçıları, Satıcıları ve Çalışanları Derneği (İŞİTBİR) Başkanı Av. Salih Baz`ın konuyla ilgili açıklamasını sizlerle paylaşmak istedim. Av. Salih Baz`ın açıklaması aynen şöyle: "10 yıl öncesine kadar işitme cihazı sektörü şu anki halinin belki de yarısı kadar bile büyük değildi. Ancak işitme cihazı sektörü şuan yılda yaklaşık 150 bin işitme kaybı olan bireyi tekrar işitme sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor. Sektör, şu an Türkiye genelinde 2 bin 500 işitme merkeziyle hizmet vermekte olup ve yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiği bir noktaya geldi. Bu gelişmeler sektörümüz adına umut vericidir."

GLOBAL ÜRETİCİLERE DİKKAT

İşitme cihazlarının kesinlikle hassas ve hayati öneme sahip medikal ürünler olduğunu söyleyen Av. Salih Baz, "İşitme kaybı yaşayan kişiler için bu cihazlar, günlük iletişimi ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, işitme cihazlarının seçimi, uygulanması ve kullanımı konusunda özel bir dikkat ve uzmanlık gerektirir. Kişiye özel hizmet sunulmalıdır. İşitme cihazlarının uygun şekilde kullanılabilmesi için bazı temel gereklilikler ve denetimler yapılmalıdır. İşitme cihazlarının satışı ve dağıtımı, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Bu merkezlerde lisanslı sağlık personelleri görev yapmalıdır. Ayrıca kullanıcılar satın aldıkları cihazın faturasını mutlaka talep etmelidir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi, işitme cihazı kullanıcılarının ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasını ve bu cihazların maksimum fayda sağlamasında önemli rol oynar. Bu işlevleri yerine getirmeyen "sözde işitme cihazı satıcıları" mutlaka denetim altına alınmalı, bu sayede hem hastalar mağdur olmayacak hem de vergi mevzuatının arkasından dolanılmasının önüne geçilmiş olacaktır" diye konuştu.

KOKTEYL SERUMLAR ZARARLI

Uzmanlar sıkı sıkı uyarıyor: Hastaneler dışında uygulanan kokteyl serumlar faydadan ziyade zarar veriyor. Yapılan kokteyl serumların içeriği yaşa, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda hastanelere gelen hastaların birçoğunda ani alerjik reaksiyonlarda artışların gözlendiği bu nedenle nefes darlığı, solunum yetmezliği gibi vakaların olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle gelişi güzel hastanelerin dışında bu tür kokteyl serumların fayda yerine kişilerde ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi. Bu tür uygulamalar evde yapılıyorsa mutlaka doktor kontrollerinde uygulanmalı. Yapılan kokteyl serumlar damar yolu ile yapıldığı için işin uzmanı öncelikle doktor veya uzman hemşireler tarafından ve mutlaka kişinin yaşı kilosu özellikle de alerjik durumu incelenmeli ve mutlaka doktor tarafından uygun görülen kokteyl serumlar verilmeli.