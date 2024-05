Her 100 hamilenin 10’unda görülüyor! Birçok riski beraberinde getiriyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, her 100 gebeden 10'unda yüksek şeker görüldüğünü ve bu durumun hamilelikte birçok riski beraberinde getirdiğini belirtti.



Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, anne adaylarında yanlış beslenme ve hareketsizlikten dolayı obezite sorununun giderek arttığını ifade ederek, hamilelikte obezitenin şeker ve tansiyon gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtığını kaydetti.

Hamilelikte şeker hastalığıyla karşılaşma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayan Buyru, "Bundan 60 yıl kadar önce gebeliğe bağlı şeker hastalığı yüzde 1 oranında görülürken, yani her 100 gebeden birinde şeker hastalığına rastlanırken, bugün her 100 gebeden 10'unda yüksek şekerle karşı karşıya kalıyoruz. Hamilelikte yüksek şeker, birçok riski beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.