Her 100 hamilenin 10’unda görülüyor! Birçok riski beraberinde getiriyor

Şeker yükleme testinin bazı durumlarda daha erken yapılabileceğini belirten Buyru, şunları kaydetti:

"Eğer annenin ailesinde şeker hastalığı varsa, gebelik öncesi kilosu yüksekse ve gebelikte fazla kilo aldıysa ya da bebek ultrasonografide büyük, suyu fazla ise belki daha erken yükleme ya da şeker kontrolü gerekebilir. Bu durumda 24 haftadan önce de şeker testi yapılabilir. Anormal ise bu haftadan itibaren önlem alınır. Eğer normal ise yine 24-28 haftası arasında testi tekrarlamak gerekir."



Şeker yükleme testinin yan etkisinin olmadığını ve testten kaçınmamak gerektiğini ifade eden Buyru, olabilecek riskleri anne adaylarına anlattıklarında çoğu hamilenin testi yaptırdığını bildirdi.