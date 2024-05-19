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Haberler Sağlık Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

Ağızda oluşan ağrı ve kızarıklıkların kanser belirtisi olabileceği konusunda uzman isimden uyarıda bulundu. Prof. Dr. Kaan Orhan "Ağız ve çevresi kanserinde belirtiler, ilk başta hafif ağrıyla, hafif kızarıklıklarla başlıyor. Daha sonra beyaz lezyonlar çıkıyor. Karnabahar şeklinde yaralar çıkmaya başladığında o zaman hastalar bize geliyorlar" açıklamasında bulundu. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

AA
Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

Ağız kanserleri içinde en çok görülen kanser türünün dil kanseri olduğunu, yanakta, dudakta, dilin altında ve diş etinde de görülebilen tüm kanser türlerini ağız kanseri olarak tanımladıklarını belirten Orhan, çok ihmal edilen bu hastalığın can kaybı riskine dikkati çekti.

Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

"KARNABAHAR ŞEKLİNDE YARALAR"
Dünyada her yıl 370-380 bin, Türkiye'de ise 2 bin yeni ağız kanseri vakasının kaydedildiğini bildiren Prof. Dr. Kaan Orhan, şöyle devam etti:

"Ağız ve çevresi kanserinde erken teşhis ilk etapta çok önemli fakat insanlarımız tarafından çok atlanıyor. Belirtiler, ilk başta hafif ağrıyla, hafif kızarıklıklarla başlıyor. Daha sonra beyaz lezyonlar çıkıyor. Sertleşmeler meydana geliyor. Karnabahar şeklinde yaralar çıkmaya başladığında o zaman hastalar bize geliyorlar."

Erken tanıda yakalanması halinde kanserli lezyonu aldıklarını, radyoterapi ve kemoterapi uyguladıklarını anlatan Orhan, şöyle konuştu:

Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

"Geç tanıda ağız kanseri hastaların yaşam şansı yüzde 20. Yani 10 hastanın 8'inde 5 yılda yaşam şansı tükeniyor. Eğer erken tanı olursa tam tersine dönüyor, 5 yıllık yaşam şansı yüzde 80'e çıkıyor. Bundan dolayı diş hekiminizin 6 ayda bir yapacağı kontroller büyük önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı diş hekiminizde 6 ayda bir yapılacak kontroller çok önem arz ediyor."

Orhan, özellikle sigara ve alkol tüketenlerin ağız kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu da kaydetti.

Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

Ağız kanserlerine yönelik farkındalık amacıyla Sağlık Bakanlığı ile 2018 yılında ülke genelinde çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Orhan, taramalara yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını ve 110'a yakın kişide belirtilerin teşhis edildiğini ifade etti.

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