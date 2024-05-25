Akut Hastanesi’nden bir uluslararası başarı daha

Londra İmperial College Üniversitesi Charing Cross Hastanesi tarafından organize edilen CX sempozyumu, damar hastalıkları konusunda dünyanın en önemli birkaç toplantılarından biridir. Damar hastalıkları konusunda nihai karaların alındığı bu toplantının sonuçları tavsiye niteliğindedir. Bu toplantıya Türkiye'den resmi olarak kabul ve davet edilen tek çalışma Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Doç. Dr. Necmettin Yakut'a ait olup, Doç. Dr. Yakut'un 22 yıl süren çalışmasıyla şahdamarı ameliyatları için geliştirdiği "Yakut Metodu" Charing Cross yönetimi tarafından sertifikalandırıldı.

EN ÖNEMLİ TOPLANTI

Özel Akut Kalp ve Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, dünyanın en prestijli toplantıları arasında kabul edilen CX sempozyum hakkında şu bilgileri verdi: CX Sempozyumu, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri kabul edilen ve kraliyet lisansı olan Imperial College'nin Charing Cross Hastanesi tarafından organize edilen, yılda bir kez, dünyanın en önemli çalışmalarını Londra'da bir araya getiren bir organizasyondur. Bu toplantıda vasküler hastalıklar, yani damar hastalıkları hakkında son gelişmeler paylaşılması, son teknik ve teknolojilerin kullanımının sağlanması ve dünyaya model olacak son kılavuzların gözden geçirilerek yansıtılması sağlanır. Bu toplantıya kabul edilen çalışmalar her şeyden önce güvenilir olmalıdır" dedi.

TÜRKİYE'DEN TEK ÇALIŞMA

Doç. Dr. Yakut ayrıca şu ifadeleri kullandı: Bu toplantı, tıp bilimine ciddi katkılar sağlayacak çalışmaların kabul edildiği, çok önemli bir toplantıdır. Her yıl dünyadan binlerce çalışma gönderilir. Bu çalışmalar birçok süzgeçten geçirilerek en değerli olanlar kabul edilir. CX Sempozyum'a bu sene Türkiye'den sadece bu çalışma kabul edildi ve çalışma grubumuz toplantıya davet edildi. Vücudumuzda en önemli iki organ kalp ve beyindir. Boyundan beyne giden ve halk arasında şahdamarı olarak bilinen atardamara karotis arter denir. Damar hastalıklarının en önemlisi beyne giden damarda, yani karotis arterde oluşmaktadır. 22 yıllık çalışmanın sonuçları ve 3 binin üstünde hasta ile, 'Yakut Methodu' olarak geliştirdiğimiz bu metodu uluslararası alana sunum için üzere davet edildik ve bu çalışma Charing Cross yönetimi tarafından sertifikalandırıldı" diye konuştu.

İKİNCİ BÜYÜK BAŞARI

CX Sempozyumu'na en son Türkiye'den ne zaman bir çalışmanın kabul edildiğini bilmediğini belirten Doç. Dr. Yakut, " 2024 yılında ülkemizi Londra'da, Akut Kalp ve Damar Hastanesi olarak temsil ettik. Hastanemiz bir özel hastane olsa da, eğitime, çalışmaya ve bir sonraki nesillere tecrübelerimizi aktarmaya devam ettik ve edeceğiz. Akut Kalp ve Damar Hastanesi olarak 2009 yılında da kalbi durdurmadan yapılan by-pass'lar ile ilgili yaptığımız çalışma, Amerika'da çok önemli bir kalp cerrahisi dergisine kapak olmuştu" ifadelerini kullandı.

"En büyük isteklerimden biri, Charing Cross Sempozyumu'ndaki bu başarılı çalışmamızı, hocamız Prof. Dr. Cevat Yakut ile birlikte değerlendirmekti" diyen Doç. Dr. Necmettin Yakut, " Cevat hocamızı maalesef kısa bir süre önce kaybettik. Koşuyolu Kalp Hastanesi kurucusu, beni yetiştiren ve aynı soyadını gururla taşıdığım Cevat hocam bilgi birikimini bize ve sonraki nesillere aktarmayı hiç ihmal etmedi. Bu yüzden kendisine sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.