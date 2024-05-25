Geniz eti büyümesi çocuğun yaşamını olumsuz etkiliyor

Özel Atagöz Tıp Merkezi KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, özellikle okul çağındaki çocuklarda daha sık görülen geniz eti büyümesinin tedavi edilmediğinde çocuğun yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. 3 aydan uzun süren şikayetlerde cerrahinin gündeme gelebileceğini söyleyen Op. Dr. Bahattin Mercan, anne babalara da önemli tavsiyelerde bulundu. Adenoid dokusu, bilinen adıyla geniz etinin burun arkasındaki bölgeyi dolduran bir yapı olduğunu belirten Op. Dr. Bahattin Mercan, "Doğuştan itibaren vardır. İlk bir yaşından itibaren enfeksiyon ve alerji ile birlikte biraz daha şişer. Geniz eti daha çok bakteri ve virüsleri tutup bunlara karşı bağışıklık hücresi salgılar. Bu sayede mikroplara karşı koruma oluşturur. Ancak alerji veya enfeksiyon sıklığına bağlı olarak çok şiş kaldığında kulakta sıvı birikimi, sık kulak iltihaplanması, horlama, burun tıkanıklığı, gelişme geriliği altını kaçırma, uyku kalitesinde düşüklük, uykusuzluk, ağız yüz yapısında bozulma, diş yapısında bozulma, çarpık diş, çene yapısının bozulup üst damağın ön tarafa gelmesi, diş çürüğüne sebep olması, uykusuzluğa bağlı huzursuzluk, çocukta kişilik bozulması, kulakta sıvı birikimi ve uzun süre kulak sıvı birikimine bağlı bir takım problemlere neden olur.

3 İLA 5 DAKİKADA ALINIR

Geniz etinin çocukta kalıcı bir zarar bırakmaması için alınması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Bahattin Mercan, "Geniz eti genel anestezi altında uyutarak alınmaktadır. Çocuk, hiçbir şey duymaz . Hızlı bir cerrahidir. Yaklaşık üç ile beş dakika arası sürer. Ama çocuğun anestezi alması ve cerrahi hazırlıklarla beraber toplamda 15-20 dakika kadar sürmektedir. İşlem sonrası yaklaşık iki üç saat takip sonrası taburcu etmekteyiz. Ameliyatı son yıllarda çok sık kullanılan thermal welding yöntemi ile yapmaktayız. Geniz eti alındıktan sonra yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Yaş sınırlaması olarak ise bir yaş sınırlaması yoktur ama genellikle bir yaşından itibaren yapmaktayız" diye konuştu.