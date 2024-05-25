Su geçirmez işitme cihazlarıyla deniz keyfiniz yarıda kalmasın

26 yıldır merkezi İzmir Karşıyaka'da bulunan ve bugün Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 110 şubesiyle hizmet veren ve 3 farklı şehirde TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan teknik servisi ile günde 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'nin her bölgesine kaliteli işitmeyi ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor.

TATİLİNİZ YARIDA KALMASIN

IP68 sertifikalı olan işitme cihazlarının, kullanıcısına, suda dahi kullanım kolaylığı sağladığını belirten Av. Salih Baz, "Gelişmiş su direnci ile Duymer İşitme Cihazları her yerde kullanım avantajı sunar ve sizleri seslerin renkli dünyasından asla ayırmaz. Bu sayede işitme cihazınızı çıkarmadan denize ve havuza girebilir, duş alabilir, su aktivitelerinde bulunabilir ve yağmurlu havada yürüyebilirsiniz. IP68 sertifikalı işitme cihazları tüm bu aktiviteler ve daha fazlası için üretilmiştir. İşitme cihazı takılı olmadığında duyamadıkları için tatil yapamayan birçok hasta artık yeni ve ileri teknolojilerle su sporları dahi yapabilmektedir. Çünkü Duymer İşitme Cihazları her zaman kullanıcısını memnun etmeyi kendine ilke edinmiştir" şeklinde konuştu.

MAKSİMUM KORUMA

Danimarka malı Interton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey marka işitme cihazlarının her zaman aksiyona hazır olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Her koşulda harika ses kalitesi sunan işitme cihazlarımızın IP68 sertifikalı yani suya, toza ve darbeye dayanıklı işitme cihazı modelleri de mevcuttur. Bu modeller akıllı nano kaplaması sayesinde ter ve toza karşı dirençlidir. Nano kaplama, insan saçından bin kat daha ince olan ve işitme cihazının tüm kısımları üzerinde koruyucu kaplama sağlayan polimer bir tabakadır. İşitme cihazına temas eden ter veya nem olursa, boncuklar halini alır ve akıp giderler. Ter ve neme karşı maksimum koruma için nano kaplamalıdır. Su ve diğer sıvılar cihazın üzerinden kayarak geçer. Nano kaplama, işitme cihazının hem dış kısmını hem de iç kısmındaki elektronik aksamı tüm sıvılara karşı korur" dedi.

ISO 9001'E SAHİP TEK KURULUŞ

Av. Salih Baz ,"Dünya markalarını Türkiye'ye getirmek yetmiyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde 110 şubemizde çalışan tüm personelimizi tam eğitimden geçiriyoruz. Çalışanlarımızın tamamı hastalarımıza kaliteli hizmet vermek için belli eğitimlerden geçtikten sonra ancak hasta kabullerine başlayabiliyorlar. Bu eğitimlerimizin ve sahip olduğumuz hizmet kalite standartlarımızdan ötürü 2019 yılında Alman Mühendislerin yaptığı testleri geçerek dünya çapında geçerli olan ISO 9001 kalite belgemizi aldık. Bu belge sayesinde hastalarımızın yüksek standartlarda hizmet almış olduğu tescillendi. Tam donanımlı atölyelerimizde teknik personellerimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kişiye özel kulak kalıpları üç boyutlu yazıcılarda hazırlanıyor. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez Duymer olarak biz kullanmaya başladık ve hastalarımızın hizmetine hiçbir ücret almadan sunuyoruz. Kişiye özel işitme cihazı ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hizmet ediyoruz. Dünya markalarını 7'den 70'e her yaştaki hastalarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için üstün hizmet ve her bütçeye uygun fiyat seçenekleri ile hastalarımıza sunuyoruz" dedi.

TECRÜBELİ PERSONEL

Tüm işitme cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı 3 işitme cihazları teknik servisimiz ile sizlere dünya standartlarında hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. İşitme cihazlarımızın ömür boyu bakım garantileri, teknik servis hizmeti kapsamında Duymer İşitme Cihazları Merkezince temin edilmektedir. Ayrıca aynı gün yumuşak işitme cihazı kulak kalıpları ve sert işitme cihazı kulak kalıpları teslim edilebilmektedir" dedi.

NEREDEYSE GÖRÜNMEZ

Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazları hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir. Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu gerekli laboratuvar testleri ile tescillenmiştir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz" dedi.

DAHA DA GÜVENİLİR

Nano kaplama, işitme cihazlarının kullanım ömrünü uzattığını ve güvenilirliğini artırdığını belirten Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Nem, nano kaplamalı işitme cihazlarına yapışamadığından cihazlara hasar vermek kolay değildir. Daha az nem ve su demek, bu da daha az onarım ve daha az zorluk demektir. İç kısımdaki elektroniğe nem girmediğinden neredeyse hiç korozyon olmaz ve bu da işitme cihazının ömrünü uzatır. İşitme cihazının üzerine hiçbir şey yapışmaz. Nem yok, su yok. Böylece temizlemesi kolaydır ve kullanım ömrü boyunca yepyeni görünür" dedi.