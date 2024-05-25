Yaşlılıkta koruyucu ve önleyici sağlık önemli

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Tanju Yılmazer yaşlıların sağlık değerlendirmesinin önemine değindi. Toplumda yaşlılık döneminin bazen bir "bilgelik", bazen de; "ikinci çocukluk" şeklinde birbirinden farklı algılandığını belirten Dr. Tanju Yılmazer, "Yaşlılarımız fizyolojik, psikolojik, sosyolojik pek çok değişim yaşarlar. Bireylerin bu dönemi sağlıklı geçirebilmeleri için önleyici ve hastalıklardan koruyucu davranışları bir yaşam tarzı anlayışına çevirmeleri gerekir. Bu anlayışın oluşması için ise toplumuzun farkındalığında bir değişim olması ve sağlık hizmeti verenlerin de toplumun ihtiyaçlarını dikkate alır şekilde yaklaşmaları önemlidir" diye konuştu. Öncelikle yaşlıya özgü bazı durumların gözden kaçmaması için bazı sistem ve organların değerlendirmesinin özellikle yapılmasının önemli olduğunu belirten Dr. Tanju Yılmazer, "Bunlar başlıca duyu organları, eklemler, dişler, kalp, damarlar ve nörolojik sistemlerdir. Gazi Evde Sağlık birimi olarak bu değerlendirmeleri hastamızın alıştığı ortamda yapabiliyoruz" dedi.

DİSİPLİNLER ARASI EKİP

Dr. Tanju Yılmazer, "Sağlıklı yaşlanma için; yaşlanmakta olan bireylerin sağlık ve iyilik halini sürdürmelerini sağlayan tutum ve davranışları destekleyen bir çevre ve geçirilen hastalıkların bireysel işlevlerine etkilerini en aza indiren nitelikte sağlık hizmetleri ve oluşturulmuş toplumsal programlar olmalıdır" dedi. Yaşlının değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek pek çok sağlık ve sosyal sorunun interdisipliner bir ekip tarafından çözüme ulaştırılabileceğini belirten Dr. Yılmazer, "Interdisipliner ekipte hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, eczacı, fizyoterapist, uğraş terapistleri, psikologlar ve diyetisyen yer alır. Günlük işlevlerin sürdürülmesi yaşlılık döneminin öncelikli sorunudur. Evde bakım ekibi olarak bizler sadece tedavi eden değil, tüm ekibi koordine eden bir rol de üstlenmekteyiz" diye konuştu.