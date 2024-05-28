Sanal anjiyo ile erken teşhis hayat kurtarıyor

ÖZEL Gözde Kuşadası Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin bir numaralı sebebi olan kalp damar hastalıklarında erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Gelişen teknolojinin hekimlere ve hastalara avantaj sunduğunu belirten Otlu, damar hastalıklarını saptamada kullanılan BT Koroner Anjiyografi (sanal anjiyografi) ile hızlı ve güvenilir olarak doğru teşhis konulduğunu dile getirdi.

Sanal anjiyo hakkında bilgi veren Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, "Sanal anjiyografi, kalp damarlarını ve kalbin diğer yapılarını görüntülemek için gerçekleştirilen tetkiktir. BT koroner anjiyografisi göğüste sıkışma hissi, ağrı, nefes darlığı gibi kalp-damar hastalığını düşündürecek şikayetleri olanlara şeker hastalığı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı bulunanlara uygulanmaktadır" diye konuştu.