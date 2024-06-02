Uzmanı uyardı: Çocuklarda bu belirtilere dikkat!

"SIVI ALIMINA DİKKAT EDİLMELİ"

İshal ve kusma yaşayan çocuklarda sıvı alımına ekstra özen gösterilmesi, sıvı kaybı belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Kendirli, "Çocuklarda yaşı ve kilosuna uygun sıvı almayla ilgili problem varsa, bu devam ediyorsa, halsizlik, bitkinlik söz konusuysa vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması önem taşıyor." dedi.



Prof. Dr. Tanıl Kendirli, ishal ve besin zehirlenmesinden korunmada hijyenin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nezle, grip gibi hastalıkların koruyucusu maske ve mesafe ise gastroenterit, besin zehirlenmesi gibi durumların ana koruyucusu da hijyen. El hijyeni, solunum yolu hastalıklarından korunmak için de önemli ama bu hastalıklarda bir adım daha öne çıkıyor. Bu nedenle düzenli bir şekilde su ve sabunla ellerin yıkanması gerekiyor. Özellikle dışardaki temaslarda, yemeklerden önce çocuklarımız açısından da buna özen ve dikkat göstermeliyiz."

Dışarıda güvenilmeyen yerlerde yemek tüketiminden uzak durulması gerektiğini de vurgulayan Kendirli, "Meyve sebzelerin iyi yıkandıktan sonra tüketilmesi, dışarıda da bu ürünlerin iyi yıkandığından emin olunması enfeksiyon bulaşını azaltıcı bir durum." diye konuştu.