Regl sancıları için doğal şifacı: Ihlamur

REGL döngüsü bazı kadınlar için oldukça sancılı geçmektedir. Bu ağrıya o süreçte vücutta salgılanan kimyasalların başlıca sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, adet döngüsüne bağlı olarak ağrı çeken kadınlara doğal önerilerde bulundu. Bitki çaylarının önemine vurgu yapan Açıkgözoğlu, ıhlamurun doğal bir şifacı olduğunun altını çizdi. Bunun yansıra 20 dakikalık karın masajı, karın bölgesinin alt kısmına uygulanacak sıcak su torbası, ılık duş almak, bol su tüketimi ve son olarak magnezyum açısından zengin olan muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık havuç, ceviz, hurma ve tahıl ürünlerinin tüketimin regl ağrılarını hafiflettiğini ifade etti.