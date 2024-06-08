Ceyhan: Kuş gribi büyük salgına dönüşmez

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümünün doğrulandığını açıkladı. Meksika'dan gelen bu haber, dünya genelinde büyük bir endişeye yol açtı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ise rahatlatan açıklama geldi. Ceyhan Meksika'da doğrulanan ilk H5N2 vakasıyla ilgili olarak, "Bu virüsün salgın oluşturabilmesi için insandan insana bulaşma yeteneği kazanması gerekiyor. Şu anda insanlarda bir salgın oluşturma riski yok" dedi. Bu virüsün göçmen kuşlar tarafından taşındığını ve bizde daha çok kümes hayvanlarından ya da bazen sığırlardan bulaşabileceğini kaydeden uzman isim, insanda büyük bir salgına neden olmayacağını sözlerine ekledi.