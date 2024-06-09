Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunun farkında değil. Tedavi edilmeyen kolesterolün kalp krizi ve felç riskini yükselttiği biliniyor. Yüksek kolesterolü kontrol altına almak için kolesterolü yükseltecek gıdalardan uzak durmak gerekiyor.
YÜKSEK MİKTARDA KOLESTEROL İÇEREN GIDALAR NELERDİR?
Peynir, kolesterol söz konusu olduğunda başka bir büyük suçludur. Diyetinizde biraz peynir zarar vermezken, hızlı bir şekilde önemli bir diyet kolesterol kaynağı oluşturabilir.
SAKATAT
Karaciğer gibi organ etlerinin vitamin ve besin açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu onları birçok diyetin mükemmel bir parçası yapsa da, kolesterollerini düşürmeye çalışan insanlar için mükemmel bir seçim değildir.
BEYAZ ETLER
Sığır eti gibi koyu etler yerine tavuk gibi seçeneklere bakın. Derisini yeseniz bile, tavuk göğsü, sığır karaciğeri ile karşılaştırıldığında, porsiyon başına kolesterolün dörtte birinden daha azına sahiptir.
SARDALYA
Karidese benzer şekilde, sardalye güçlü bir deniz ürünü kolesterol kaynağıdır.
ACURCUBUR
Fast food, kızartılmış yağlarda yüksek olma eğilimindedir ve neredeyse her zaman, kolesterol seviyeleriniz için kötü hale getirebilecek bir tür hayvansal ürün içerir. Çalışmalar, fast-food restoranlarında düzenli olarak yemek yemenin kolesterolde artışa yol açtığını ve hatta "iyi" kolesterolü düşürebileceğini göstermiştir.
YUMURTA SARISI
Yumurtalar sıklıkla diyet kolesterolünün en kötü kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Tek bir yumurta, yaklaşık 186 miligram kolesterol içerir ve bu, günlük önerilen maksimum alımın yarısından fazladır. Bu kolesterolün tamamı yumurta sarısında bulunur.
AZ YAĞLI PEYNİR
Az yağlı peynirler, tam yağlı peynirlere göre kolesterolde daha düşük olma eğilimindedir.