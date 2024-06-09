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Haberler Sağlık Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan yumurta doyurucu ve besleyici özelliği ile biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar yumurtanın o kadar da masum olmadığını gösterdi. Yumurtayı çok sık tüketen bazı kişilerin büyük risk altında olduğu ortaya çıktı. İşte yumurtanın bilinmeyen zararları...

HABER MERKEZİ
Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunun farkında değil. Tedavi edilmeyen kolesterolün kalp krizi ve felç riskini yükselttiği biliniyor. Yüksek kolesterolü kontrol altına almak için kolesterolü yükseltecek gıdalardan uzak durmak gerekiyor.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

YÜKSEK MİKTARDA KOLESTEROL İÇEREN GIDALAR NELERDİR?

Peynir, kolesterol söz konusu olduğunda başka bir büyük suçludur. Diyetinizde biraz peynir zarar vermezken, hızlı bir şekilde önemli bir diyet kolesterol kaynağı oluşturabilir.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

SAKATAT

Karaciğer gibi organ etlerinin vitamin ve besin açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu onları birçok diyetin mükemmel bir parçası yapsa da, kolesterollerini düşürmeye çalışan insanlar için mükemmel bir seçim değildir.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

BEYAZ ETLER

Sığır eti gibi koyu etler yerine tavuk gibi seçeneklere bakın. Derisini yeseniz bile, tavuk göğsü, sığır karaciğeri ile karşılaştırıldığında, porsiyon başına kolesterolün dörtte birinden daha azına sahiptir.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

SARDALYA
Karidese benzer şekilde, sardalye güçlü bir deniz ürünü kolesterol kaynağıdır.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

ACURCUBUR

Fast food, kızartılmış yağlarda yüksek olma eğilimindedir ve neredeyse her zaman, kolesterol seviyeleriniz için kötü hale getirebilecek bir tür hayvansal ürün içerir. Çalışmalar, fast-food restoranlarında düzenli olarak yemek yemenin kolesterolde artışa yol açtığını ve hatta "iyi" kolesterolü düşürebileceğini göstermiştir.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

YUMURTA SARISI

Yumurtalar sıklıkla diyet kolesterolünün en kötü kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Tek bir yumurta, yaklaşık 186 miligram kolesterol içerir ve bu, günlük önerilen maksimum alımın yarısından fazladır. Bu kolesterolün tamamı yumurta sarısında bulunur.

Sandığımız kadar masum değilmiş | İşte yumurtadaki gizli tehlike...

AZ YAĞLI PEYNİR
Az yağlı peynirler, tam yağlı peynirlere göre kolesterolde daha düşük olma eğilimindedir.

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