Yaz gribinden korunma yolları

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte 'yaz gribi' dediğimiz 'lejyoner' hastalığında artış görülüyor. Sadece soğuk havalarda değil sıcak havalarda da ortaya çıkan grip, hangi mevsimde yaşanırsa yaşansın oldukça zorlayıcı olabiliyor.

Öte yandan yaz gribinin de insanı bir hayli yorduğu biliniyor. Bu mevsimde yaşanan gripin en belirgin özelliği ise yüksek ateş, gözlerde sululuk ve burun akıntısı şeklinde ortaya çıkıyor. Uzmanlar yaz gribinden korunmak için bol bol su tüketmeyi, klimayı ortalama dereceye ayarlamayı, klima filtrelerini temizlemeyi, aşırı terlemeye karşı önlem almayı, bol meyve tüketmeyi ve bağışıklık güçlendirici yiyeceklere ağırlık verilmesini öneriyor.