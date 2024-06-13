Yazın gelmesiyle ani sıcaklıklar oldukça yüksek seyretmeye başladı. Haziran ayı oldukça sıcak ve nemli başladı. Bu aylarda özellikle sıcak havadan ziyade neme dikkat edilmeli, zira nemli havalar özellikle kalp hastaları için alarm demektir. Sıcağa bağlı ölümlerin neredeyse yarısından fazlası kardiyovasküler nedenlerden kaynaklanmaktadır. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda nem oranına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Baş dönmesi, kas spazmları, kusma ve baş ağrısı gibi ani değişiklikleri önemseyerek, bu tür durumları ciddiye almanız konusunda uyarıda bulunuyorlar. Değişen küresel yapı ve aşırı sıcaklıklar sebebiyle özellikle belli saatlerde dışarı çıkılmamalı. Güneşin dik olduğu saatlerde mutlaka koruyucu şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Ve en önemlisi ise sıvı alımının artırılmasıdır. Bunun yanı sıra köşemde hemen her defasında önemle uyarıda bulunmaya çalıştığım gibi her yaşta düzenli doktor kontrolleri şart. Özellikle yaz aylarının başlaması ile birlikte başta kalp hastaları olmak üzere kişilerin mutlaka ama mutlaka düzenli hekim kontrollerini yaptırmalılar. Özelikle bende herhangi bir rahatsızlık yok deyip güneşli havalarda spor ve yürüyüş yapanlarda da ani kalp problemleri çıkabiliyor. Sözün kısası yazın gelmesi ile birlikte havalar anormal ısınıyor, hava sıcaklığı gündüzleri 40'ların üzerine çıkmaya başladı, güneşli havalarda en çok dikkat etmemiz gereken şey ise sıcaklıktan ziyade nem oranı çok çok daha önem arzediyor.

KURBAN BAYRAMI

Hafta sonu kurban bayramı nedeniyle kesilen kurban etlerinin kanına ve etine sineklerin aşırı şekilde yoğunlaşması, çeşitli bulaşıcı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle gerekli tedbirleri almak çok önemli. İşte bu durumu önlemek için bazı önlemler alınabilir. Kesim alanının temiz tutulması, kan ve diğer atıkların hemen temizlenip kesim işlemi bittikten sonra alanın dezenfekte edilmesi bunların başında gelmeli. Kesim için kullanılan bıçakların, kesim masası ve diğer ekipmanların düzenli olarak temizlenip sterilize edilmesi, kesim alanının sineklik ile kapatılıp veya sineklerin girmesini engellemek için uygun bir alan oluşturulması, ete doğrudan sineklerin temasını engellemek için etlerin hemen paketlenmesi veya kapalı bir alanda muhafaza edilmesi, kesim alanı çevresinde sinek kovucu spreyler veya sinek tuzakları kullanılması, kesimden sonra etlerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde soğutulması ve soğuk zinciri bozmadan muhafaza edilmesi gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. Eğer hemen tüketilmeyecekse, etlerin derin dondurucuda saklanılması gibi basit ama hijyen açısından son derece önemli tedbirlerin alınması gerekmektedir.